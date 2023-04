Conte senza panchina per soli tre mesi: ecco perché

Antonio Conte ed un futuro che deve ancora essere scritto, dopo il rumoroso addio al Tottenham: ecco cosa può succedere in estate

Il campo sta misurando, ormai da mesi, quelle che sono le forze principali del calcio italiano. Il Napoli sta infrangendo ogni record ed il mese di aprile per gli azzurri sarà fondamentale per tastare concretamente anche le ambizioni future del gruppo Spalletti.

Lazio e Inter, al momento dirette inseguitrici, vivono alla giornata in attesa di conoscere i cambiamenti previsti nella prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente che vedrà inevitabilmente anche la Juventus tra i club maggiormente interessati a rivoluzionare la rosa che, attualmente, è in mano a Massimiliano Allegri. Uno dei profili che è stato avvicinato( e continua ad esserlo) alla Serie Aè chiaramente quello di Antonio Conte. Il tecnico leccese, tra Inter e Juventus, è finito in una girandola di avvenimenti che lo hanno portato con qualche mese d’anticipo alla rescissione consensuale con il Tottenham. Le polemiche non sono mancata, soprattutto dopo il rocambolesco 3-3 contro il Southampton (ultimo in classifica) che ha scatenato l’ira dell’ex Commissario tecnico. Dalla squadra alla società (e la proprietà), Conte non ha risparmiato proprio nessuno, asfaltando a destra e manca e delineando una separazione inevitabile, al termine dell’attuale stagione.

Intreccio Conte-Allegri: c’è un ostacolo

È accaduto tutto in fretta e adesso l’ex tecnico di Juve e Inter è fermo, in attesa di conoscere il suo futuro che potrebbe essere legato a stretto giro e ancora una volta al calcio italiano.

In tal senso, l’opzione bianconera sembra poter avanzare concretamente: è già accaduto negli ultimi mesi, sottotraccia, che l’allenatore ed il club piemontese ammiccassero l’un l’altro, in un flirt destinato a diventare qualcosa di più in estate. E con la rescissione già in tasca, Conte sarebbe pronto ad offrirsi in modo chiaro e diretto proprio alla Juventus. Ripartire insieme, indipendentemente da come si concluderà l’annata calcistica, per rilanciare un progetto che ha fatto acqua da tutte le parti. Quella juventina rimane un’opzione privilegiata rispetto alle altre, per ovvi motivi personali. Conte rinuncerebbe a tanti soldi ma preferirebbe rimanere a Torino.

Il ‘problema’ della società torinese, se così si può definire, ha un nome ed un cognome: Massimiliano Allegri. Perchè il ‘Conte Max’ continua ad avere un contratto lungo con la ‘Vecchia Signora’ che scadrà solo nell’estate 2025. E Allegri, d’altro canto, guadagna pure tanto: 9 milioni di euro a stagione. Uno scoglio troppo grande, da sommare eventualmente allo stipendio di Conte. Ecco perchè la situazione, in divenire, si svilupperà a bocce ferme: comprendere la volontà di Allegri e quella della Juve, che al ritorno del grande ex non ha mai chiuso del tutto la porta.