Onana lo manda alla Juve: è il più pagato della storia

Le scelte dell’Inter in sede di calciomercato, a sorpresa, possono far sorridere la Juve: il colpo dei record adesso è possibile

Juventus ed Inter hanno una storia infinita, fatta di continui duelli. Il prossimo, di scena per la semifinale d’andata di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì all’Allianz Stadium.

Sia per la squadra di Massimiliano Allegri che per quella di Simone Inzaghi non è stata affatto la stagione dei sogni. Perchè la possibilità di giocarsi lo scudetto si è sciolta come neve al sole, visto un rendimento stratosferico del Napoli che di gran carriera si avvia a festeggiare il terzo tricolore della sua storia. Una storia che per quanto riguarda il derby d’Italia, dentro e fuori dal campo, non ha praticamente mai deluso. Ed è proprio in questa ottica, in vista della sessione estiva di calciomercato, le scelte di un club potrebbero incidere positivamente sulle strategie dell’altro. È il caso dell’Inter che pare intenzionata ad ascoltare offerte di un certo spessore per uno dei big di Inzaghi che, a suon di prestazioni maiuscole, ha attirato su di sè non poche attenzioni. Si tratta di Andrè Onana, portiere camerunense arrivato a zero dopo l’esperienza tribolata con la maglia dell’Ajax. Il 27enne è finito in cima alla lista del Chelsea che ha intenzione di rivoluzionare ancora una volta la rosa, visti i risultati deludenti in questa stagione. Nonostante un quarto di finale contro il Real ancora da giocare, i ‘Blues’ progettano l’assalto al futuro numero uno della squadra londinese.

Onana al Chelsea: esulta pure la Juve

E la firma di Onana, che l’Inter valuta non meno di 40 milioni, può smuovere un’ulteriore importante operazioni. Coinvolta in primissimo piano anche la Juventus.

Sì, perchè quello del portiere è un tema caldo anche per la ‘Vecchia Signora’. I bianconeri stanno continuando a puntare su Szczesny, sotto contratto fino al 2024 con la società torinese e già accostato alle possibili partenze nei mesi scorsi. Adesso, con Onana al Chelsea, se il polacco dovesse effettivamente fare le valigie e tentare la fortuna altrove, per la società piemontese si aprirebbe una pista clamorosa tra i pali. Grazie all’Inter, quindi, il nome caldo può essere quello dello spagnolo Kepa, ormai da tempo fuori dai piani del Chelsea e destinato a cambiare aria al termine dell’attuale stagione.

Con Szczesny fuori dai giochi, Kepa (il portiere più costoso della storia, 80 milioni) potrebbe finire per vestirsi di bianconero. Lo spagnolo, in scadenza nel 2025, farà quindi spazio a Onana con l’Inter pronta alle giuste condizioni a cambiare ancora il proprietario dei pali nerazzurri.