Wijnaldum, destino già segnato: la Roma ha scelto il sostituto

Georginio Wijnaldum, sembra già deciso il futuro del centrocampista della Roma: la Roma ha individuato il colpo da piazzare in mediana

E’ stato il colpo di mercato dell’estate della Roma, Georginio Wijnaldum arrivato in giallorosso con un curriculum davvero di spessore. La Champions League ed il mondiale per club vinti con la maglia del Liverpool, oltre alla Supercoppa europea ed ad una Premier League sempre in maglia Reds.

In carriera ha vinto anche un campionato olandese ed una Ligue 1 con la maglia del Paris Saint Germain, club ancora proprietario del suo cartellino. Nelle intenzioni iniziali di Mourinho, il calciatore olandese doveva essere il faro del centrocampo della Roma, la fonte d’ispirazione della manovra con la sua qualità e le sue giocate.

Il piano del tecnico portoghese, però, è andato a ramengo praticamente subito, colpa di un grave infortunio avuto dall’olandese. La frattura alla tibia è stata una mazzata durissima per il giocatore ma anche per la società stessa, che aveva puntato molto sul classe ’90 per poi dover cambiare i piani.

Il centrocampista ha ormai messo alle spalle il suo infortunio ed è già tornato a disposizione della squadra, tornando in campo e prendendo in mano le redini del gioco dei giallorossi. Ed ora ha una missione: convincere il club a puntare ancora su di lui nella prossima stagione.

Servirà un finale davvero efficace per il centrocampista, anche perché la Roma si sta interrogando sulla possibilità o meno di riscattare l’olandese. Le qualità tecniche non sono ceerto messe in dubbio, anche perché quando in campo il mediano ha messo in mostra il suo repertorio di colpi, ma a preoccupare i dirigenti gillorossi è la propensione agli infortuni del calciatore.

Mourinho punta molto sul suo talento in vista degli ultimi due mesi, tra campionato ed Europa League ma a frenare l’ipotesi di riscatto – l’opzione è in mano alla società dei Friedkin – c’è anche l’alto ingaggio che percepisce alla Roma.

Roma, addio Wijnaldum: Frattesi l’obiettivo

In casa Roma, peraltro, si sta già scandagliando il mercato alla ricerca di profili più giovani ed anche economici, almeno dal punto di vista contrattuale.

Ed il profilo individuato è quello di Frattesi, giovane e dal futuro assicurato. Già cercato da altri club italiani, il centrocampista ha espresso la volontà di tornare alla Roma, dando una preferenza ben chiara. Un vantaggio non da poco su cui possono far leva i dirigenti giallorossi per convincere il Sassuolo a cedere il ragazzo a cifre ragionevoli.

Il risparmio sul monte ingaggi sarebbe significativo rispetto a Wijnaldum, ecco perché al momento sembra essere decisamente lontano il suo futuro a Roma. A meno che l’olandese non sia determinante per le sorti della squadra.