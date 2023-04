Zaniolo chiama un collega della Nazionale: trasferimento in Turchia

Il Galatasaray potrebbe arricchire la propria colonia italiana dopo l’acquisto di Zaniolo arrivato nelle ultime ore del calciomercato invernale

Proprio l’ex giocatore della Roma potrebbe chiamare un suo amico per invitarlo a raggiungerlo in Turchia. Il passaggio nel club di Istanbul ha rivitalizzato la carriera del classe 2000 e così potrebbe essere per un altro talento azzurro.

Ha fatto molto discutere la situazione riguardante Nicolò Zaniolo durante tutto gennaio. Il calciatore era finito fuori rosa alla Roma non venendo convocato da José Mourinho. Quando erano svanite le ipotesi Milan e Bournemouth, il futuro del trequartista sembrava essere quello di dover restare in giallorosso fino al termine del campionato da separato in casa. All’ultimo invece si è presentata l’occasione chiamata Galatasaray con il club turco che ha dato la chance di rialzarsi al talento azzurro. Ora Zaniolo è felice e sta riacquistando la migliore forma e potrebbe ‘invitare’ a fare la stessa scelta un suo compagno in nazionale, con il quale ha vissuto anche le giovanili della maglia azzurra.

Calciomercato Juventus, Kean al Galatasaray dopo Zaniolo

Stiamo parlando di Moise Kean. L’attaccante, classe 2000, sta vivendo una stagione tra alti e bassi alla Juventus. Il bianconero infatti aveva anche guadagnato il posto da titolare nel finale del 2022 complice anche l’infortunio di Vlahovic.

Ora però sta vivendo un momento difficile come dimostrato dall’espulsione record ricevuta nella partita contro la Roma che lo ha visto uscire dal campo dopo 40 secondi. Per lui potrebbe profilarsi una cessione al termine del campionato in corso con la Juventus che punta a monetizzare dalla sua partenza. Una nuova esperienza poi potrebbe riaprirgli le porte della nazionale, alla disperata ricerca di un attaccante titolare, come dimostra la convocazione di Retegui.

Nicolò Zaniolo e Moise Kean hanno avuto da sempre un ottimo rapporto di amicizia con i due che hanno vissuto anche le esperienze in under 21 insieme. Una chiamata da parte dell’ex Roma e la sua nuova vita calcistica positiva in Turchia potrebbero convincere l’attaccante della Juventus a trasferirsi ad Istanbul. Tanto più che il Galatasaray rischia di avere la necessità di trovare un nuovo attaccante durante il prossimo calciomercato.

Il futuro di Icardi infatti appare in forte dubbio con il club turco. Il centravanti argentino potrebbe cambiare di nuovo maglia e sogna anche un ritorno in Italia con diverse squadre sulle sue tracce. Ecco quindi che potrebbe aprirsi un posto in rosa con Kean che farebbe al caso della squadra allenata da Okan Buruk.