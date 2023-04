L’esperto centrocampista francese è ancora in scadenza di contratto con il Chelsea, che nella serata di domenica ha licenziato il tecnico Potter

Il centrocampista campione del Mondo con la Francia nel 2018, N’Golo Kante, è reduce da una stagione di stop causa infortunio, il suo contratto scadrà a giugno ed in tanti sognano di poterselo assicurare a parametro zero: su tutti un top club europeo che punta a lui come super rinforzo da regalare al proprio allenatore.

Uno dei centrocampisti più stimati ed apprezzati nel panorama calcistico europeo degli ultimi anni è senza ombra di dubbio N’Golo Kante. Il mediano ha vissuto il suo momento di svolta nella storica vittoria della Premier League del Leicester di Claudio Ranieri e da allora la sua crescita è stat costante, arrivando persino a vincere la Champions League con il Chelsea nel 2021 ed il Mondiale con la Francia nel 2018. Il transalpino è da poco rientrato da un infortunio alla coscia che lo aveva tenuto fuori a partire dallo scorso agosto, un’assenza che potrebbe favorire un suo addio al Chelsea in estate a parametro zero vista l’ormai prossima scadenza del contratto: su di lui ci sono già gli occhi di una big europea.

Kante, nel suo futuro potrebbe esserci un suo ex allenatore

Una delle caratteristiche che ha reso Kante celebre ed apprezzato da parte di tutti i tifosi del mondo è senza dubbio la grande capacità di adattamento a qualsiasi gioco e a qualsiasi allenatore. Il francese non ha mostrato problemi ad incidere tanto con il Leicester quanto con il Chelsea e con la Nazionale, il tutto diventando un insostituibile sia per Ranieri che successivamente per Conte, Tuchel e Deschamps.

Proprio uno dei suoi ex allenatori sembrerebbe intenzionato a portarselo con sè in una nuova avventura, per aiutarlo a rimettersi in ritmo dopo questa travagliata stagione e garantirsi un uomo di fiducia in un punto nevralgico del campo come la linea mediana. A pensare a N’Golo Kante sarebbe infatti il Bayern Monaco, squadra che proprio in queste ultime settimane ha firmato come proprio allenatore Tomas Tuchel, il quale con il francese ha vinto una Champions League.

Il neo tecnico del Bayern, fresco di vittoria nel delicatissimo Klassiker contro il Borussia Dortmund, potrebbe voler approfittare dell’attuale stato d’incertezza circa il futuro del suo ex giocatore il quale non ha ancora ricevuto proposte formali di rinnovo da parte del Chelsea, per assicurarsi un profilo esperto e di spessore per la sua squadra. I bavaresi non avrebbero di certo problemi ad accontentare l’ex allenatore dei ‘Blues’, ancor più considerando che si tratterebbe di un acquisto a parametro zero, ma occhio alla folta concorrenza.

Nonostante i tanti problemic fisici che già nel finale della passata stagione avevano tormentato Kantè ed i suoi 32 anni da poco compiuti, per il francese, qualora non dovesse arrivare alcun rinnovo, non è di certo impossibile immaginare una lunga fila di pretendenti. Si parla ancora di un forte interessamento del PSG, club della città natale del francese del Chelsea, ma occhio anche alla possibilità di rinnovo, non ancora da scartare del tutto come riportato dal tabloid inglese ‘SunSport’. Insomma per Kante potrebbe esserci una vera e propria corsa in estate, con i londinesi che però partono con il vantaggio di essere già proprietari del cartellino.