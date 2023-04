Che sorpresa: arriva Maguire, è lui il rinforzo in difesa

Un vero e proprio colpo da parte del top club che ha deciso di puntare forte su Harry Maguire, difensore del Manchester United e della nazionale inglese

Fino a questo momento della stagione il centrale non è nella lista dei ‘desideri’ da parte del suo allenatore, Erik ten Hag. Quest’ultimo, infatti, lo considera una riserva visto che per la sua formazione ideale ha in mente altri calciatori da schierare nel suo ruolo. Un problema, questo, che non si pone affatto in nazionale visto che è uno dei pilastri del ct Gareth Southgate che continua a puntare su di lui, affidandogli anche la fascia di capitano. Fino a questo momento della stagione il calciatore ha collezionato solamente 24 presenze (considerando tutte le competizioni in cui partecipano i ‘Red Devils’).

Dopo un inizio da titolare, le cose per lui pare che siano completamente cambiate. Dal Regno Unito sono sicuri: il calciatore non è abituato a tutto questo e vuole avere rispetto. Ovvero giocare con più continuità e non con il contagocce. Tanto da essere disposto anche a cambiare club pur di avere lo spazio necessario per giocare e mettersi in mostra. Per questo motivo si fa sempre più largo l’ipotesi di una sua partenza alla fine di questa stagione. Tanti sono i club interessati a lui, ma uno in particolare ha mostrato un qualcosa in più.

Maguire, addio United: il club pronto al super colpo

Alla fine di questa stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, Harry Maguire lascerà la società inglese. Non, però, la Premier League visto che c’è un club pronto a ridargli la fiducia smarrita e, soprattutto, il posto da titolare. Si era parlato anche di un possibile arrivo nella nostra Serie A (con Inter e Juventus fortemente interessate a lui), ed invece il nativo di Sheffield è pronto a rimanere in Inghilterra.

Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno visto che, sulle sue tracce, ci sarebbe proprio il Leicester. Non una squadra qualunque, ma dove è esploso e fatto vedere a tutti le sue qualità. Dal Regno Unito, infatti, sono sicuri che i ‘Foxies‘ la spunteranno rispetto alle altre. Non un acquisto definitivo, però, ma solamente in prestito secco. Da capire, però, se la dirigenza dei ‘Red Devils’ sono d’accordo a questa soluzione.