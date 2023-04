Colpo di scena Juve, scelto l’allenatore della prossima stagione

Siamo entrati nella fase calda della stagione e la Juventus non può concedersi passi falsi. Allegri sta provando a mantenere la continuità mentre non mancano le voci sul futuro

La Juventus continua a lavorare costantemente sul campo col chiaro obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica. I bianconeri stanno provando a rimontare il gap dalla concorrenza, nonostante la corposa penalizzazione in termini di punti. Di Maria e soci vivono quindi complessivamente una buona fase di stagione, ma entrati nel vivo non possono più fallire.

In Serie A sono tre le vittorie consecutive, e quattro nelle ultime cinque, con anche lo scalpo importante dell’Inter a San Siro prima della sosta, mentre nelle coppe tutto è ancora da decidere sull’asse Europa League-Coppa Italia. Tutti palcoscenici da provare a non fallire per la truppa di un Massimiliano Allegri, che pian piano sta ritrovando il bandolo della matassa, nonostante una situazione non particolarmente semplice viste le vicende extra campo. L’allenatore toscano, molto spesso criticato, è stato bravo a tenere in pugno la stagione juventina, a dispetto della corposa penalizzazione e di quanto ancora eventualmente potrebbe accadere o meno. Il focus, come ribadito più volte è tutto sul campo, con il chiaro obiettivo di arrivare in Champions League: un passaggio vitale anche dal punto di vista economico.

Calciomercato, la Juventus prova a cambiare passo: la situazione intorno ad Allegri

Anche dopo la vittoria contro il Verona, Allegri ha ribadito la necessità di continuare a lavorare concentrati sul campo per arrivare tra le prime quattro. Ai microfoni della ‘Rai’ ha anche sottolineato come sarebbe un traguardo tanto importante, vista la situazione, da essere paragonato alla vittoria di quattro scudetti.

Un cambio di passo decisivo quello della Juventus che ha trovato un suo equilibrio, con lo stesso tecnico toscano che ha anche avuto modo di riscoprire il valore dei giovani e l’apporto che sono in grado di dare. Spesso in stagione si è parlato di un futuro lontano da Torino per Allegri, cn pioggia di critiche nei momenti bui e nomi di altri allenatori. Eppure, visto il cambio di rotta e alla luce di diversi fattori, ad oggi si va, salvo sorprese, verso la permanenza del toscano. Allegri ha ricompattato tutto l’ambiente, ha gestito ottimamente il periodo più difficile e sta tornando ad ottenere risultati di rilievo. In questo quadro va anche considerato che l’allenatore classe 1967 è blindato da super contratto, sia in termini di lunghezza, vista la scadenza nel 2025, che dal punto di vista dell’ingaggio. La Juve ha dunque fiducia in lui.