Correa, che flop: andrà via gratis!

L’argentino non hai mai convinto l’Inter al cento per cento: si pensa di liberarlo a fine stagione a titolo gratuito

L’Inter si lecca le ferite della decima sconfitta in campionato che pesa come un macigno sull’economia di una stagione vissuta tra tanti bassi e pochi alti. Per fortuna ci sono le opportunità di andare avanti in Coppa Italia e in Champions League in quanto se dovessimo valutare la stagione interista guardando solo la Serie A ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli.

La batosta contro la Fiorentina, avvenuta anche per l’incapacità di Lukaku di segnare una rete a porta vuota, avvia una riflessione all’interno della società: visti i risultati deludenti, è possibile che Inzaghi possa dire addio a fine stagione? Le due partite di Coppa sono in tal senso fondamentali con la società che non intende più aspettare l’exploit della squadra. Intanto Beppe Marotta, ad interista, sta ragionando anche sul futuro di una serie di calciatori, tra i quali spicca l’argentino Joaquin Correa, di sicuro uno degli elementi più negativi dell’attuale stagione.

Inter, sarà addio a fine stagione?

Tutti gli indizi portano a un addio a fine campionato tra l’argentino e l‘Inter. Il rapporto tra attaccante e squadra non è mai nato nonostante quella doppietta che il Tucu mise a segno a Verona nel giorno del suo esordio: sembrava l’inizio di una straordinaria storia di amore e invece si è rivelata un buco nell’acqua. Inzaghi lo volle fortemente appena arrivato ad Appiano Gentile, l’Inter sborsò 31 milioni di euro per strapparlo alla Lazio di Lotito per accontentarlo. Si può dire tranquillamente che Correa abbia quantomeno dimezzato il suo valore e non ci sono al momento club disposti a pagare cifre spropositate per lui (sebbene squadre come Fiorentina, Aston Villa e West Ham abbiano espresso un apprezzamento nei suoi confronti). Secondo il Corriere dello Sport, da qui parte l’idea di darlo in prestito per una stagione con la speranza che possa tornare a brillare in campo.

Con la maglia nerazzurra non ha mai convinto sebbene abbia esordito alla grande conquistando immediatamente l’esigente pubblico interista. Il Correa visto con la maglia della Lazio costruì assieme a Ciro Immobile una coppia d’attacco di altissimo livello che permise ai biancocelesti di vincere qualche titolo e di conquistare un piazzamento Champions. Inzaghi infatti lo adorava sin dai tempi della Sampdoria quando il Tucu aveva tutte le carte in regola per diventare un attaccante importante. Approdato all’Inter assieme al tecnico di Piacenza, Correa ha deluso le aspettative ogniqualvolta è sceso in campo.