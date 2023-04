Esonero Inzaghi, la scelta è fatta: nessun dubbio

Non ci sono assolutamente dubbi per i tifosi nerazzurri che, proprio sui social network, hanno deciso il futuro del manager piacentino

Un’altra sconfitta. L’ennesima di questa stagione. Decisamente troppe per l’Inter che aveva ambizioni molto grandi, ovvero quello di poter vincere il campionato. Il ko contro la Fiorentina ed il conseguente successo della Roma (che ha agganciato proprio i nerazzurri) ha inevitabilmente rovinato i piani della ‘Beneamata’. Dito puntato (anche in questa occasione) contro l’allenatore Simone Inzaghi. Oramai sui social network i supporters non hanno dubbi: tutti o quasi “votano” per l’esonero del tecnico.

L’ex Lazio non è riuscito a dare quella scossa che in molti si aspettavano. Tantissime sono le colpe che i tifosi gli attribuiscono: in primis alcune scelte nello schierare calciatori dal primo minuto e non solo. Nel frattempo, però, proprio sul web spunta anche il nome del possibile allenatore della prossima stagione. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno da parte del tecnico in Serie A per risposare il progetto nerazzurro. Un nome assai gradito alla tifoseria che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Anzi, a riaccoglierlo.

Inter, i tifosi non hanno dubbi: ecco chi vogliono al posto di Inzaghi

L’obiettivo è quello di dimenticarsi, quanto prima, del ko contro i viola di Italiano e di concentrarsi sulla gara contro la Juventus di Coppa Italia, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. Nel frattempo, in ottica futura, è sempre più improbabile una conferma sulla panchina per la prossima stagione, da parte di Inzaghi. Il nome che i tifosi vorrebbero è proprio quello di Antonio Conte.

Dopo la rescissione consensuale con il Tottenham, il manager italiano sta aspettando la chiamata di un club per iniziare un nuovo progetto. Si tratterebbe, per lui, di un clamoroso ritorno visto che a Milano c’è stato per ben due anni. La tifoseria lo ricorda con affetto visto che è riuscito a riportare uno scudetto che mancava da un bel po’ di anni. Non solo: ha anche tirato fuori la grinta ed il carattere ad alcuni calciatori. Una cosa che, a quanto pare, adesso i supporters nerazzurri fanno fatica a vedere. Attenzione, però, perché l’ex ct della Nazionale potrebbe anche prendersi un anno sabbatico e ritornare in pista fra un anno. Il suo ‘sogno’ rimane il ritorno… Ma alla Juventus.