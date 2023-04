Juve, il rischio è pesantissimo: potrebbe accadere nel prossimo campionato

Il campionato è ripartito al meglio per la Juventus, che ha vinto senza troppi problemi contro il Verona. Le preoccupazioni però sono riservate alle vicende extra campo e stavolta anche alla prossima stagione

Non c’è neanche bisogno di ricordare che questa stagione per la Juventus è stata quantomeno ‘sfortunata’ sotto molti punti di vista. Se da un lato l’aspetto sportivo sembra essere rientrato in carreggiata non si può dire altrettanto di quello giudiziario, che deve necessariamente affrontare nuove e lunghe fasi che terranno i tifosi e il club con il fiato sospeso.

La Juventus quest’anno ha subito 15 punti di penalizzazione e la questione è più complicata del previsto, con i bianconeri costretti a barcamenarsi tra Procura e UEFA. A preoccupare la Cortinassa sono le ripercussioni che potrebbero scagliarsi sulla prossima stagione, sia in ambito nazionale che internazionale.

Caso Juventus, rischio slittamento alla prossima stagione

L’inchiesta che coinvolge la Juventus è ricca di interrogativi, tra questi c’è quello afferente al nuovo filone di indagini incentrate sulla cosiddetta manovra stipendi. L’auspicio di tutti è quello di chiudere la questione entro il termine della stagione in corso, ma non sarà così semplice. I deferimenti di Chiné, procuratore Figc, dovrebbero arrivare in questi giorni.

Secondo Matteo Pinci, giornalista de La Repubblica, non è per niente scontato che le sanzioni arrivino in questa stagione, anzi secondo il suo “tabellino di marcia” tra le memorie delle difese, il deferimento e la decisione sulla data del processo sportivo al Tribunale Federale, si arriverà almeno a maggio inoltrato. In quel periodo ci sarà una Juventus che potrebbe presentare ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport e, pertanto, protrarre la cosa fino all’estate.

Il terzo grado di giudizio quindi potrebbe non concludersi alla chiusura dell’attuale stagione sportiva (30 giugno), ma sarebbe plausibile vedere l’inchiesta protrarsi fino ad agosto. Il 20 agosto è la data estrema entro cui tutte le parti dovranno conoscere un esito definito e definitivo, ma il rischio di penalizzazioni a valere sulla prossima stagione è molto più altro di quanto si possa pensare. Nonostante i processi sportivi solitamente siano molto più rapidi rispetto a quelli ordinari, la faccenda è molto delicata e piena di sfaccettature da limare.

Intanto il 19 aprile si terrà l’udienza a sezioni unite riguardante il caso plusvalenze e anche questa fase presso il Collegio di Garanzia del CONI sarà decisiva per i bianconeri. La penalizzazione potrebbe essere “misurata” nuovamente in base all’esito del ricorso e degli elementi raccolti.