Lascia la Serie A e torna in Premier League: la decisione è inevitabile

Il club proprietario del cartellino fissa il prezzo e il Torino è sugli scudi, ecco cosa succede e perché Juric potrebbe fare a meno del suo calciatore la prossima stagione

L’inaspettata debacle del Napoli ha riacceso le speranze del Milan non soltanto in classifica di campionato, rientrando in piena corsa qualificazione Champions League per la prossima stagione, ma ha anche innestato una nuova dose di fiducia proprio in vista dei due super incontri con i partenopei nei quarti di finale di questa edizione. Però le lotte al vertice non sono le uniche ad interessare appassionati e addetti ai lavori di Serie A.

Anche l’accesso alla Conference League, ultimo gradino di partecipazione alle competizioni europee per club, appare per nulla scontato. Al momento la classifica vede l’Atalanta di Gasperini tallonata dalla Juventus di Allegri – privata di quindici punti preziosi – mentre non molto distanti seguono Bologna, Fiorentina, Udinese e Torino. Ebbene quest’ultima ha dato uno slancio sostanziale nelle ultime partite disputate, tralasciando la sconfitta proprio contro il Napoli, con la speranza di poter acciuffare entro il termine ultimo della stagione sportiva una straordinaria qualificazione. E facendo tesoro di questo risultato, il tecnico Ivan Juric potrebbe anche pensare di mettere da parte tutte le voci di un possibile addio verso una panchina più prestigiosa, dirigendo ancora una volta i granata da una posizione privilegiata. Il tecnico, però, potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi elementi migliori.

Calciomercato, Vlasic pericolo rientro in Premier: la preferenza del Torino

Si tratta del connazionale Nikola Vlasic, esterno offensivo di grande capacità tecnica e dalla buona vena realizzativa (4 reti e 2 assist in 23 partite giocate), attualmente nelle file del Torino perché in prestito dal West Ham.

Ebbene il calciatore in questione potrebbe dover dire addio alla maglia granata per fare ritorno in terra inglese, laddove Urbano Cairo decidesse di non finanziare il riscatto del suo cartellino alla cifra di 15 milioni di euro fissata dalla controparte del distretto di Newham, a Londra. Al momento tale cifra sembra essere sopra ogni aspettativa. Un po’ alta, nonostante finora abbia ben figurato. La dirigenza granata preferirebbe scendere di almeno un paio di milioni, prima di riconsiderare l’opzione Vlasic. Al contempo, però, il suo rientro al West Ham potrebbe essere considerato uno spreco. Se non addirittura inutile per David Moyes che potrebbe persino decidere di metterlo in vendita in Premier League.