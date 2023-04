Regalo Champions: arriva Berardi a sorpresa

Domenico Berardi si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione con la maglia del Sassuolo, tanto che in estate potrebbe compiere finalmente il grande salto

Uno dei calciatori che sta facendo una grandissima stagione nel Sassuolo è Domenico Berardi che, grazie alle ottime prestazioni, ha riattirato su di sé l’attenzione dei grandi club.

Il numero dieci dei neroverdi, in questa stagione, ha messo a segno sette reti e fornito cinque assist in 18 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Questa ottima annata non sta passando inosservata agli occhi dei grandi club, che lo stanno monitorando con grande attenzione. Dopo otto anni con la maglia del club emiliano, per l’esterno calabrese potrebbe essere giunto il momento di compiere il grande salto. Una big del nostro campionato sembra fare sul serio.

La Lazio piomba su Berardi: Champions League fondamentale

Come detto, complice la grande annata disputata fin qui, per Berardi potrebbe essere giunto il momento di approdare in una squadra importante che giochi in Europa. Stando a quanto riporta ‘Il Messaggero’, infatti, la Lazio avrebbe messo pesantemente gli occhi sul numero dieci del club nerovarde. I biancocelesti, protagonisti di un campionato strepitoso che li vede al secondo posto in classifica, sembrano avere le idee ben chiare su chi provare a portare nella capitale. Per rinforzare il reparto avanzato, Maurizio Sarri avrebbe individuato nel calabrese il profilo giusto per rinforzare le corsie esterne, ed avrebbe chiesto alla società di fare uno sforzo.

Il requisito fondamentale per tentare un approccio con il Sassuolo è la qualificazione alla prossima Champions League, che consentirebbe ai biancocelesti (ora secondi in classifica) di avere maggiore liquidità da poter reinvestire sul mercato. Liquidità che potrebbe arrivare anche dalla cessione di Milinkovic Savic. Vista la scadenza del contratto nel giugno del 2024, il serbo quasi certamente lascerà la capitale in estate. Lotito potrebbe essere costretto a lasciarlo partire a cifre inferiori rispetto a quelle passate: si parla di una quarantina di milioni.

In caso di addio al numero 21, oltre che alla qualificazione nella massima competizione europea, la Lazio avrebbe la liquidità per presentarsi dal Sassuolo e portare a termine l’operazione. Il club neroverde, complice il rinnovo contrattuale fino al 2027, per lasciar partire il proprio numero dieci chiede una somma importante, ragion per cui la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per i biancocelesti. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Sarri che ha scelto Domenico Berardi come grande colpo per la Champions.