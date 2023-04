Riecco Benitez: lo spagnolo sta per tornare, contatti in corso

L’ex allenatore di Napoli e Inter, da diverso tempo senza panchina, vuole tornare in pista: contatti in corso con il club

Il pubblico della Premier League ha recentemente assistito a ben tre cambi illustri di panchina che hanno smorzato da un lato l’entusiasmo dei tifosi, e dall’altro hanno permesso a essi di respirare dopo mesi di buio totale.

È il caso questo di Graham Potter che il Chelsea ha deciso di esonerare dopo un inizio 2023 a tratti imbarazzante. Sempre a Londra Antonio Conte ha lasciato la panchina del Tottenham dopo un anno e mezzo anch’egli a causa dei risultati che stentavano ad arrivare, a cui si aggiunge la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Milan. La scorsa domenica è arrivato poi il terzo addio consecutivo in poche ore in Inghilterra: Brendan Rodgers, dopo cinque anni vissuti tra alti e bassi sulla panchina del Leicester City, ha deciso di optare per la rescissione contrattuale del contratto. Proprio per la panchina delle Foxes si stanno proponendo alcuni allenatori, tra i quali spicca l’ex Napoli Rafa Benitez.

Benitez-Leicester: contatti in corso

Rafa Benitez è un allenatore da Premier League nel senso che in Inghilterra è riuscito a esprimere meglio il suo calcio, sebbene anche in Spagna (alla guida del Valencia) e in Italia (specialmente a Napoli) ha dato prova di essere un grande gestore e un maestro di tattica. A Napoli i tifosi lo ricordano per aver internazionalizzato la squadra e aver convinto calciatori quali Kalidou Koulibaly, Gonzalo Higuain, Josè Callejon, Raul Albiol e Dries Mertens, tutti elementi fondamentali sui quali la società azzurra ha costruito un ciclo indimenticabile. Dunque, stando a quanto riporta il Daily Mail, il tecnico spagnolo sarebbe in contatto con il Leicester per tornare in carreggiata in Premier League dopo un anno abbondante dalla sua ultima esperienza, non proprio indimentcabile, alla corte dell’Everton.

Non solo Benitez, il Leicester sta sondando il terreno per studiare altri candidati per sostituire Rodgers. Si parla dell’ex Leeds Jesse Marsch, Ralph Hasenhuttl e Adi Hutter. Oltre a questi nomi spicca anche quello di Graham Potter che con il Chelsea ha decisamente deluso le aspettative dopo aver brillato guidando il Brighton. Il Leicester quest’anno è in grossa difficoltà e rischia di scivolare in Championship: 25 punti in classifica, a un solo punto di distanza dall’ultimo Southampton, sono un risultato misero. Occorre un cambio di marcia per sognare di rimanere in Premier League.