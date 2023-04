Saluta subito la Roma, addio dopo un solo anno

Arrivato alla Roma con tanto entusiasmo, il big potrebbe lasciare subito i giallorossi: una stagione complicata per lui

Gli infortuni hanno complicato i piani fino ad optare per l’addio definitivo. Una stagione completamente da dimenticare per il top player della Roma, arrivato nella Capitale con tanta voglia di mettersi a disposizione di Josè Mourinho. Per buona parte della stagione è stato ai box per infortunio tornando così protagonista soltanto nelle ultime uscite stagionali.

Il 4 agosto scorso è stato accolto con entusiasmo all’aeroporto di Ciampino: Georginio Wijnaldum è arrivato alla Roma sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro dal PSG. Il suo stipendio è di 5 milioni netti, ma la situazione per il suo futuro è molto incerta. La Roma è intenzionata a puntellare la rosa a disposizione di Mourinho con altri innesti di valore, ma pronti a dare il loro contributo senza malanni fisici. L’esperto centrocampista ha rimediato la frattura della tibia tornando così in campo soltanto poche settimane fa: dalla sua una voglia immensa di lottare insieme ai suoi compagni per dimostrare ancora tutto il suo valore.

Calciomercato Roma, riscatto da valutare per Wijnaldum: ecco la situazione

All’età di 32 anni l’olandese dovrà fare le valutazioni con la società circa il suo futuro molto nebuloso. L’obiettivo resta la permanenza nella Capitale, ma tutto dipenderà dai piani della dirigenza capitolina che starebbe già programmando la prossima stagione in maniera dettagliata. La società dei Friedkin vorrebbe centrare la qualificazione alla prossima Champions, ma la corsa al momento è molto ingarbugliata con tante squadre racchiuse in pochi punti. Mourinho potrebbe così accontentarsi dell’Europa League, dove i giallorossi sono ancora protagonisti in questa stagione. Ai quarti di finale l’avversario sarà il Feyernoord, sconfitto l’anno scorso in finale di Conference.

Come svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista olandese (domenica a segno contro la Sampdoria) dovrà convincere nei prossimi due mesi la dirigenza giallorossa a sborsare 8 milioni di euro per il riscatto. Il grave infortunio rimediato ad inizio stagione ha complicato i piani della società, che è ancora molto incerta sul da farsi. L’ex Liverpool dovrà dimostrare di essere ancora al top della forma per l’investimento che dovrà effettuare la società capitolina. I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere ufficialmente il futuro di Wijnaldum, il quale intende confermarsi ad alti livelli proseguendo la sua avventura in Serie A. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, con Wijnaldum chiamato a svoltare se vuole legare il suo futuro a quello del club giallorosso.