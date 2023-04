Triplo scambio: Bastoni porta soldi e sostituto

Nonostante le difficoltà in campionato, l’Inter sembra già proiettata al calciomercato estivo in vista della prossima stagione

L’Inter non sta attraversando un grande momento in campionato. I nerazzurri, infatti, complice la vittoria del Milan contro il Napoli, scivolano al quarto posto al pari della Roma quinta.

Nonostante questo, però, la dirigenza nerazzurra sembra già proiettata alla programmazione del futuro. Oltre ai possibili nuovi acquisti, la società è impegnata con i rinnovi contrattuali di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico. Uno di questi è certamente Alessandro Bastoni, difensore classe 1999. Il ragazzo, che vedrà scadere il proprio contratto nel giugno 2024, è in trattativa con la dirigenza per cercare di arrivare ad una soluzione. La volontà di Bastoni è quella di restare a Milano, ma bisognerà vedere se l’Inter soddisferà le richieste economiche (ingaggio sui 6 milioni) del classe 1999. Qualora il rinnovo si complicasse, molti club di Premier League potrebbero presentarsi alla porta del Milan per cercare di imbastire una trattativa.

Bastoni rinnovo in bilico: la Premier fa sul serio

Come detto, la dirigenza nerazzurra è impegnata sul fronte dei rinnovi contrattuali, su tutti quello di Alessandro Bastoni, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024. Stando a quanto riporta il portale ‘fichajes.net’, però, diversi club inglesi sarebbero pronti a fare sul serio in caso sorgessero problemi per il rinnovo contrattuale. Tra i club interessati troviamo Manchester City, Chelsea e Tottenham, che sembrerebbero pronti a presentare un’offerta al club milanese. I Citizens, per cercare di arrivare al classe 1999, potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Laporte, oltre che a un conguaglio economico a favore dei nerazzurri. I blues, invece, starebbero pensando di inserire come contropartita tecnica Chalobah, che potrebbe lasciare Londra al termine della stagione

Gli Spurs potrebbero offrire Tanganga, che non sta trovando spazio in questa stagione. Nonostante i tre calciatori siano profili graditi, è difficile ipotizzare una risposta positiva da parte dell’Inter, che prenderebbe in considerazione di cedere il calciatore solo con offerte cash. In caso il rinnovo si complicasse, però, la dirigenza nerazzurra dovrà pensare di cedere il calciatore, per non rischiare di perderlo a parametro zero nel giugno 2024. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, con Bastoni che potrebbe essere al centro di numerose voci di mercato. Dopo Skriniar, destinato al PSG, l’Inter potrebbe perdere un altro pilastro del proprio reparto arretrato.