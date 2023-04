Via per 50 milioni di euro: Inzaghi non ha più dubbi

Il big dell’Inter via da San Siro per 50 milioni di euro: ecco la situazione e come stanno realmente le cose

Dopo la decima sconfitta in campionato per l’Inter si apre il momento delle riflessioni per il futuro, tra i calciatori in discussione che potrebbero cambiare squadra anche un big.

In casa Inter la sconfitta con la Fiorentina apre a tutti gli effetti una sorta di crisi per Inzaghi e i suoi, arrivati a 10 sconfitte in campionato, un numero decisamente troppo alto per una squadra che a inizio stagione aveva legittime ambizioni di titolo. Se per la scudetto la battaglia è stata ‘persa’ in partenza per via del Napoli schiacciasassi, il rischio per i meneghini è ora di mancare clamorosamente l’accesso di Champions League, vitale per le casse della società. A incidere in questo rendimento negativo è anche lo scarso apporto di alcuni giocatori, tra questi qualcuno potrebbe anche cambiare squadra a fine anno: tra questi anche Nicolò Barella.

Barella, addio all’Inter? Arrivano le critiche dei tifosi

In questa Inter così deludente, almeno per quel che riguarda il campionato, ci sono giocatori che stanno rendendo sotto quelle che sono le aspettative dei tifosi e non solo e Nicolò Barella è senza dubbio tra questi. L’ex Cagliari, divenuto in pochi anni l’idolo di tutti i tifosi grazie alla sua grande grinta e alle sue capacità tecniche, sta vivendo da diversi mesi un periodo di totale appanamento, mostrato sia da errori che da un continuo nervosismo che lo ha portato, ad esempio, a discutere con Lukaku durante una partita.

Il centrocampista sardo ha ovviamente tutte le possibilità di riprendersi e di tornare ad essere quel giocatore incisivo e determinante che i tifosi hanno sempre apprezzato, ma per lui c’è anche la concreta chance di dover compiere questi passi in avanti in una squadra diversa dall’Inter: dopo la prestazione con la Fiorentina infatti sono iniziate ad arrivare anche alcune critiche.

I supporter nerazzurri, delusi in primis per la sconfitta patita contro la Fiorentina a San Siro, non si sono risparmiati sui social criticando diversi giocatori, tra questi anche Barella, ritenuto da molti stanco e con il bisogno di una fisiologica pausa in favore di altri giocatori, il più gettonato dei quali è Asllani. Vista la necessità da parte dell’Inter di guadagnare un tesoretto da reinvestire sul mercato, come già successo nelle scorse stagioni con Lukaku e Hakimi, non è dunque impensabile veder partire l’ex Cagliari la cui valutazione attualmente si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Grande rilevanza nell’affare potrebbe averla anche la questione Inzaghi, la cui conferma è sempre più in bilico.

Il tecnico ex Lazio, nonostante le ottime prove in Champions della sua Inter, la semifinale di Coppa Italia raggiunta e la vittoria in Supercoppa contro il Milan, non sembra più godere di piena stima da parte soprattutto dei tifosi e il raggiungimento di quota 10 sconfitte in Serie A, soprattutto se dovessero inficiare la qualificazione alla prossima Champions, rischia di complicare una sua riconferma. In caso di addio ovviamente il futuro di tutti i giocatori della rosa potrebbe essere riscritto a seconda di chi andrebbe a sostituire Inzaghi ed anche per Barella, mai così tanto criticato dai suoi supporter, il domani potrebbe drasticamente cambiare.