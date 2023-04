Affare lampo, arriva Isco a zero: destinazione surreale

Il fantasista spagnolo, attualmente senza contratto, è uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato. Ecco le ultimissime sul suo futuro

Una vita al Real Madrid, anche in qualità di protagonista assoluto. Terminata l’esperienza con la ‘camiseta blanca’, il fantasista spagnolo Isco ha preferito non dare adito alle voci di trasferimento all’estero restando ancora una volta in Spagna. Si è legato alla causa del Siviglia come uno dei maggiori colpi di qualità della formazione andalusa, precedentemente guidata anche da Gennaro Gattuso, ma non ha avuto lunga vita. Il calciatore, dopo appena diciannove presenze, ha raggiunto l’accordo con la dirigenza per la rescissione del contratto. E dallo scorso dicembre, brancola sul mercato degli svincolati alla ricerca di una nuova sistemazione.

Nonostante in un primo momento fosse davvero molto vicino a vestire la maglia dell’Union Berlino in Bundesliga, tanto da aver raggiunto anche un accordo con la dirigenza tedesca, Isco è poi venuto meno al patto per una serie di divergenze maturate a seguito delle visite mediche. Da lì si è alzato un polverone di polemiche che hanno coinvolto entrambe le parti, stanziatesi rispettivamente come parte lesa della diatriba. Il quasi trentunenne, dunque, è ancora nel limbo di chi non sa che pesci prendere. Con il campionato di Serie A sempre stato lì ad un passo, uno schiocco di dita: la Juventus è sempre stata sua ammiratrice, ma lui non ha mai voluto contraccambiare la cortesia. Al momento, dunque, sembrerebbe che la situazione non possa cambiare in positivo. Ma dalle sponde della Turchia qualcosa inizia a muoversi.

Calciomercato, dalla Liga alla Superlig: la nuova avventura di Isco

In virtù dell’inizio della prossima stagione sportiva, Isco potrebbe essere chiamato a figurare nella Superlig turca qualora sposasse il progetto tecnico di una delle tre contendenti al suo cartellino. Galatasaray e Fenerbahce sono in pole, mentre segue a ruota il Basaksehir.

Per il calciatore si tratterebbe di un’esperienza esotica, la prima nella sua carriera, motivo di rilancio e redenzione dopo un’annata molto turbolenta. Chissà che questo possa farlo anche tornare nel giro della Nazionale spagnola, il cui ultimo ricordo risale al 2019 in occasione dell’incontro per le Qualificazioni ad Euro 2020 (l’edizione vinta dall’Italia l’anno successivo causa Covid, ndr) vinto 3-0 ai danni della Svezia.