Calciomercato, doppio colpo Lazio: firmano due Big

Dopo il doppio colpo in casa del Monza, la Lazio ne mette a segno un altro di calciomercato: firmano due big della rosa biancoceleste

A fari spenti (alzi la mano chi ai nastri di partenza della stagione ha pronosticato la Lazio a 10 giornate dal termine del campionato al secondo posto) l’Aquila biancoceleste vola verso l’obiettivo dell’accesso alla prossima edizione della Champions League.

La delusione per l’inopinata e prematura uscita di scena dalla Conference League, ad opera degli olandesi dell’Az Alkmaar, è già stata smaltita per effetto proprio delle ultime due vittorie dei biancocelesti, il sentitissimo derby con la Roma e il trionfo in trasferta contro il Monza che li hanno proiettati – complice il pesantissimo ko del Napoli contro il Milan – sempre più al secondo posto in classifica, a meno 16 dai battistrada azzurri.

Lazio, Tare: “Dobbiamo parlare poco e lavorare tanto”

Dunque, mai come in questa stagione il sogno dei biancocelesti di approdare in Champions League è a portata di mano. Merito del tecnico dei capitolini, Maurizio Sarri, e di un gruppo di giocatori che han saputo fare quadrato per sopperire alle defezioni del capitano e bomber Ciro Immobile, in testa alla classifica all time dei marcatori della Lazio, che a causa di una serie di problemi fisici di varia natura ha fatto la spola tra il campo da gioco e l’infermeria.

Tuttavia, non è solo l’ottima posizione in classifica dei biancocelesti a rallegrare i tifosi della Lazio. A far felici quest’ultimi, infatti, anche le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Dazn’, pochi minuti prima del fischio d’inizio del match all’U-Power Stadium, dal Direttore sportivo biancoceleste Igli Tare che, dopo aver confessato di non essere sorpreso dall’attuale secondo posto (“questa è una grande squadra che può fare molto bene“) e aver ribadito che la squadra e la società sono focalizzate sul centrare l’obiettivo del pass per la prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’, si è soffermato sulla spinosa questione dei rinnovi di Pedro e Milinkovic-Savic.

Ebbene, il dirigente laziale ha assicurato che i rinnovi contrattuali dell’ex, tra le altre, del Chelsea, e del ‘Sergente’, corteggiato dalle big di mezza Europa, non sono legati al raggiungimento o no dell’obiettivo dell’accesso alla prossima edizione della Champions League. Insomma, musica per le orecchie dei tifosi della Lazio che temevano che in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea oltre al relativo danno avrebbero dovuto fare i conti anche con la beffa del sicuro addio di due loro idoli, Pedro e Milinkovic-Savic, tra i principali artefici dell’ottimo momento che stanno vivendo i capitolini biancocelesti.