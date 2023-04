Dopo Inzaghi tocca a lui: addio annunciato in casa Inter

Stagione agitata in casa nerazzurra. L’Inter sente la zona Champions in pericolo, ma la testa è già al mercato. Ecco tutte le ultime novità

La squadra di Simone Inzaghi viene da un brutto ko in campionato, sconfitta in casa 1-0 dalla Fiorentina. Sconfitta che ha declassato l’Inter al quarto posto in classifica, 50 punti come la Roma. Milan terzo a quota 51, Lazio seconda a 55. In Champions le cose vanno meglio. Ai quarti di finale i meneghini se la vedranno col Benfica.

Resta indubbio che la panchina di Simone Inzaghi sia fortemente traballante. Il tecnico piacentino ha il contratto fino al 2024 ma è ovvio che le ultime performance dell’Inter non abbiano soddisfatto né la dirigenza, né i tifosi. Questi ultimi non hanno pei perdonato all’ex allenatore della Lazio la mancata vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, tricolore poi finito sulle maglie del Milan.

Inter: un altro difensore finisce sul mercato

Se Simone Inzaghi resta in bilico, con l’ipotesi Antonio Conte che riprende forza dopo il suo addio al Tottenham, il mercato dell’Inter la prossima stagione riguarderà soprattutto la difesa. Confermato Onana per Handanovic, Marotta e Ausilio cercano un secondo e si pensa d Emil Audero della Sampdoria. Detto che Milan Skriniar andrà al PSG a parametro zero, c’è un altro profilo che è da tempo sul mercato.

Ventisette anni compiuti il prossimo 18 aprile, contratto con l’Inter fino al 2025, Denzel Dumfries sta offrendo un rendimento molto al di sotto delle attese. Pagato due estati fa 14,3 milioni al Psv Eindovhen, l’erede di Hakimi al suo secondo anno in nerazzurro sembra aver perso brillantezza. Un po’ per la stagione dell’Inter non entusiasmante, un po’ forse a causa del mondiale. Tolte rare eccezioni infatti, chi ha giocato in Qatar sta pagando un prezzo decisamente alto. Per l’esterno olandese 1 gol e 6 assist in 25 presenze, 1656 minuti. A colpire nella sua annata, soprattutto le frequenti distrazioni difensive che hanno caratterizzato le sue prestazioni.

Dumfries sul mercato: ecco dove potrebbe andare

Dumfries sul mercato ha ancora un valore importante, esterni bassi della sua qualità non ce ne sono molti. L’Inter, soprattuttos enza la Champions, lo venderebbe per fare un po’ di cassa, considerando che in casa qualche sostituto già c’è. A destra infatti gioca Matteo Darmian, oltre a Raoul Bellanova. Arrivato in prestito oneroso dal Cagliari per ben 3 milioni, il terzino andrà certamente riscattato. Vendendo Dumfries per 25-30 milioni, il ds Ausilio potrà trovare il sostituto di Dumfries, avendo comunque a disposizione un paio di profili per colmare la lacuna sulla fascia destra.