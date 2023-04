È stato esonerato, terremoto in panchina: comunicato ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale per l’esonero del tecnico, condannato dopo l’ultimo ko racimolato: che terremoto in panchina

Terminata la breve pausa nazionali per i match di qualificazione in vista di Euro 2024, è ora ricominciato lo svolgimento della Serie A, che ad oggi sta vedendo il Napoli come protagonista assoluto. A sorpresa, proprio la squadra di Spalletti è però caduta rovinosamente nell’ultimo turno di campionato, trovando una clamorosa sconfitta interna per 4-0 contro il Milan, risultato che comunque non cambia certamente le carte in tavola per il club partenopeo. Se in Italia il leader indiscusso è il Napoli, in Liga si può fare un discorso simile per quanto riguarda il Barcellona.

Sono infatti ben 12 i punti di vantaggio della compagine catalana sul Real Madrid secondo, con lo scudetto che si avvicina dunque sempre più al ritorno verso Barcellona. Se in testa alla classifica troviamo il club blaugrana, nella parte bassa troviamo squadre del calibro di Valencia e Siviglia, entrambe autrici di una stagione decisamente non in linea con il proprio blasone e con le aspettative poste a inizio annata. È proprio dal fondo della classifica della Liga che nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità per l’esonero di un allenatore in particolare.

Ufficiale, il ko condanna il tecnico: esonero e terremoto in Liga

Dopo la retrocessione a sorpresa a cui ha fatto seguito l’immediata risalita nel massimo campionato spagnolo, e la salvezza dello scorso anno, anche in questa stagione l’obiettivo dell’Espanyol è quello di centrare quantomeno il mantenimento della categoria. Ad oggi però l’annata del club catalano si sta dimostrando decisamente deludente, e a testimoniarlo è ovviamente in primis la tutt’altro che positiva situazione in classifica.

I biancoblù di Spagna sono infatti posti al 17esimo posto, a pari punti con l’Almeria 18esimo e ad appena +1 dal Valencia penultimo. È dunque a serio rischio retrocessione l’Espanyol, che anche nell’ultima giornata de La Liga ha trovato un’altra sconfitta, la quarta consecutiva. A fare le spese del pessimo rendimento tenuto dal club spagnolo, come succede di frequente in questi casi, è stato il tecnico della squadra.

È di poche ore fa l’ufficialità dell’esonero di Diego Martinez, al quale si è rivelato fatale il sopraccitato ko contro il Girona, in quello che era di fatto un vero e proprio scontro salvezza. Termina dunque dopo neanche una stagione intera l’avventura del tecnico spagnolo sulla panchina dell’Espanyol, club che è ora chiamato a trovare innanzitutto, e quanto prima possibile, un valido sostituto di Martinez.