Juve, è già finita la sua avventura a Torino: resta in Serie A

La stagione calcistica volge al termine con le squadre che stanno provando a raggiungere i propri obiettivi. Nel frattempo i club sono già al lavoro per chiudere gli affari per la prossima stagione

La Juventus ha già deciso la prima cessione. Staff e dirigenza sono d’accordo sulla partenza di un calciatore che saluterà Torino non appena terminerà il campionato.

La Juve è ancora in corsa su tre fronti. I bianconeri sono alla ricerca della finale di Coppa Italia e seguono il sogno Europa League che darebbe la possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions. In campionato, in attesa della sentenza sul ricorso per i 15 punti di penalizzazione, l’obiettivo minimo è chiudere tra le prime quattro. Nel frattempo la società sta iniziando a pensare alla rosa della prossima stagione, qualsiasi sia la competizione continentale alla quale i bianconeri parteciperanno. Già decisa la partenza di un calciatore che, non appena si concluderà il campionato in corso saluterà Allegri e compagni.

Calciomercato Juventus, ok di Allegri alla prima partenza

Verso l’addio alla Juventus Enzo Barrenechea. Classe 2001, l’argentino aveva iniziato la stagione con la Juventus Next Gen, convincendo poi Massimiliano Allegri a dargli spazio anche in prima squadra.

Il giovane mediano ha giocato partite importanti come quella contro l’Inter a San Siro, dimostrando di essere pronto per la Juventus dei grandi. Il giovane sudamericano appare però destinato a salutare la squadra al termine del campionato. Nell’idea dei bianconeri c’è quella di dare spazio al regista in un altro club che possa garantirgli maggiore continuità per poi riportarlo a Torino nell’estate del 2024.

Il giocatore ha dimostrato di avere qualità importanti e diverse squadre italiane hanno già preso informazioni sul suo conto. Empoli, Sassuolo e Lecce sarebbero pronte ad assicurarselo in vista della prossima stagione dandogli quello spazio che in bianconero rischia di non avere. La volontà della Juventus è però chiara. Il calciatore si muoverà solamente in prestito secco o, al massimo, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei bianconeri.

Una formula che permetterebbe alla squadra bianconera di avere sempre sotto controllo il cartellino del calciatore che potrebbe così tornare alla Juventus al termine della prossima stagione. Una Juventus che è pronta quindi a puntare sui giovani con Fagioli e Miretti che resteranno in bianconero anche per il prossimo campionato mentre è da capire quello che sarà il futuro di Rovella, di rientro dal prestito al Monza.