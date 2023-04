Rischio retrocessione, Marotta affonda il colpo low cost

Grandi movimenti nel reparto arretrato dei nerazzurri: Beppe Marotta guarda in Liga per il colpo post-Skriniar

Piombata in un’insospettabile, ed imprevista, crisi in campionato – l’Inter contro la Fiorentina ha collezionato la terza sconfitta consecutiva, la decima in ‘appena’ 28 giornate di Serie A – la Beneamata si affaccia al momento decisivo della stagione piena di dubbi ed incertezze. Oltre alla marea di critiche piombate addosso a mister Inzaghi – che però non può certo essere sostituito, arrivati a questo punto della stagione – c’è da fare i conti con le difficoltà di Romelu Lukaku e con le mai ritrovate prestazioni di Marcelo Brozovic, ormai ex intoccabile nello schieramento del tecnico piacentino.

A tutto questo bisognerebbe aggiungere una tenuta difensiva che non è certo quella dei giorni migliori. Tra giocatori sicuri partenti (Skriniar), altri che non hanno ancora deciso se proseguire la loro avventura in nerazzurro (de Vrij), ed altri che potrebbero essere sacrificati sull’altare del bilancio (Bastoni), il reparto arretrato non fornisce garanzie nell’oggi, ma non le potrebbe fornire nemmeno nell’immediato domani. E proprio sul futuro si stanno concentrando ora le attenzioni dell’Ad Beppe Marotta, intenzionato quanto meno a trovare un degno sostituto del centrale slovacco. Che lascerà un vuoto quasi incolmabile al centro della difesa nerazzurra.

Inter, arriva dalla Spagna l’erede di Skriniar

Scartate quasi subito, per una questione di costi eccessivi, le piste che portavano al possibile arrivo di Giorgio Scalvini dall’Atalanta e di Konstantinos Mavropanos dallo Stoccarda, le attenzioni dell’abile dirigente sono ora rivolte alla Liga spagnola, campionato in cui una nobile decaduta, a serio rischio retrocessione, potrebbe fare le fortune del club di Viale della Liberazione. Parliamo del Valencia, allenato fino allo scorso 30 gennaio da Rino Gattuso. La società iberica galleggia pericolosamente a ridosso della zona retrocessione: l’incubo di una discesa nella Liga Adelante – la cadetteria spagnola – si fa via via sempre più possibile.

Qualora si materializzasse la clamorosa discesa al piano di sotto, tanti giocatori potrebbero e dovrebbero essere ceduti. Tra questi, spicca il nome di Mouctar Diakhaby, centrale difensivo guineano arrivato in città nel 2018 dal Lione per una cifra pari a 15 milioni di euro. Il rendimento del giocatore, considerando il suo status, è andato via via scemando: probabilmente si tratta solo di una questione di stimoli, o di scarso feeling con l’ambiente. Col valore di mercato precipitato ormai sotto i 10 milioni di euro, Diakhaby può rappresentare una prima opzione utile a rimpiazzare Skriniar, in attesa di avvalersi della presenza di Alessandro Bastoni quanto meno per un’altra stagione. Il colpo low cost è lì, pronto ad essere piazzato: si attende solo che si verifichino le condizioni più favorevoli per la buona riuscita dello stesso.