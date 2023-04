Diletta Leotta beccata in compagnia di Dybala: fan entusiasti, il motivo dell’incontro

Diletta Leotta è stata beccata in compagnia di Dybala. La conduttrice di Dazn e la ‘Joya’ si sono stati visti in compagnia in quel di Roma. Il motivo dell’incontro, però, non è top secret

Diletta Leotta è sempre più al centro dell’attenzione. La bella conduttrice della piattaforma streaming di Dazn ha destato grande stupore la scorsa settimana quando, attraverso i canali social, ha annunciato la sua gravidanza.

La catanese ha tenuto a informare tutti dell’imminente arrivo attraverso un video sui social in cui era presente anche Loris Karius. Il portiere del Newcastle, come ormai noto, è da qualche mese il compagno di vita di Diletta Leotta. Un’amore che, nel giro di poco tempo, ha riempito le pagine dei principali giornali di gossip che non hanno perso tempo a pubblicare scatti che raffiguravano i due insieme per le strade di Milano. Una liason che ha preso connotazioni importanti in pochissimo tempo.

Paulo Dybala, l’amore sbocciato con la Roma

Stessa cosa che si è verificata tra Paulo Dybala e la Roma. Tra il fantasista argentino e il popolo giallorosso l’amore è sbocciato ancor prima di scendere in campo. Infatti, sono impresse, ancora, nella mente, le immagini della presentazione di Dybala presso il “Nuovo Colosseo”. Una marea di persone è accorsa per accogliere il nuovo giocatore della Roma. Dybala, nonostante l’infortunio, ha comunque ripagato l’affetto dei suoi nuovi tifosi con prestazioni importanti. Se lasciamo spazio ai numeri, possiamo notare come Dybala abbia realizzato 14 gol e confezionato 8 assist in 30 partite stagionali. Numeri importanti che rendono la “joya” uno dei punti cardine della Roma di Josè Mourinho. Grazie anche alle magie dell’ex Juve, infatti, la squadra capitolina sta sognando un posto in Champions League e, soprattutto, è arrivata sino ai quarti di finale di Europa League.

Diletta Leotta e Paulo Dybala insieme a Roma: fan in delirio

Diletta Leotta e Paulo Dybala hanno fatto sognare i tantissimi appassionati di calcio che li seguono, I due personaggi, infatti, hanno preso parte ad un evento che si è tenuto a Roma nei pressi del Colosseo. La conduttrice, infatti, ha realizzato un’intervista al fantasista della Roma che prossimamente sarà disponibile su Dazn. Un evento che è stato annunciato in maniera congiunta sia dalla Leotta che da Dybala attraverso i propri canali social. I tifosi della Roma hanno accolto in maniera molto positiva la cosa rispondendo con il solito entusiasmo che li contraddistingue.