Due milioni! Zaniolo ringrazia e saluta tutti

Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma e la Serie A nell’ultima sessione invernale di calciomercato. Al Galatasaray sta cercando la sua dimensione, mentre sui social ha raggiunto un altro traguardo

Annata decisamente complessa quella di Nicolò Zaniolo, che ha vissuto mesi molto travagliati a Roma prima di prendere una decisione drastica e tagliare i ponti col recente passato. Nella capitale il fantasista classe 1999 non è riuscito ad esprimere tutto il suo talento cristallino, con un paio di gravi infortuni che ne hanno certamente condizionato il potenziale exploit.

A nulla è valso anche il lavoro alla corte di un tecnico esperto come Josè Mourinho, che non è riuscito a trarre il massimo da Zaniolo, che ha quindi lasciato anzitempo la capitale. Una nuova avventura a partire dallo scorso febbraio, quando ha salutato Roma per abbracciare un’altra maglia a tinte sempre giallorosse: quella del Galatasaray. Una partenza non senza polemiche, sia tra i tifosi che anche da parte dello stesso ex numero 22, il quale qualche tempo dopo ha anche rilasciato un’intervista al veleno con cui si è tolto diversi sassolini dalle scarpe. In Turchia Zaniolo sta quindi provando ad intraprendere una nuova vita calcistica, facendosi largo in un modo di approcciare diverso al calcio e in un contesto piuttosto lontano da quello della Serie A.

Zaniolo prosegue al Galatasaray ed esplode su Instagram: raggiunti i 2 milioni

Da inizio marzo Zaniolo ha iniziato a macinare minuti e prestazioni con la maglia del Galatasaray, collezionando già due reti nelle prime tre apparizioni in campionato con indosso i suoi nuovi colori giallorossi. Un ottimo impatto su un campionato nuovo ed in espansione, che potrà fungere tra trampolino di rilancio.

Il Gala potrà fungere anche da tramite per provare a riconquistare la Nazionale, con lo stesso Mancini che nell’ultima sosta ha parlato di ‘porta aperta per tutti’. L’ottimo avvio in Turchia ha intanto entusiasmato anche i nuovi tifosi del gioiello italiano, che ha visto incrementare anche il proprio numero di followers sui social. Inevitabilmente, con un pubblico più ampio e variegato, il suo account Instagram ha fatto un ulteriore salto, arrivando a toccare di recente anche i due milioni di followers. Una meta niente male per Zaniolo, che non ha perso tempo ed ha prontamente ringraziato tutti sul suo profilo con una foto celebrativa in cui appare con le maglie di Italia e Galatasaray. A corredo ha scritto: “You are so special! 2 Millions”. Saluta i suoi nuovi fan e ringrazia prontamente il trequartista italiano, già acclamato in Turchia.