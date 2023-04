Inter, che disastro: addio lampo di un Top assoluto

Il calciomercato dell’Inter inizia già a far tremare i tifosi nerazzurri: adesso l’addio del pilastro è più di una possibilità

Il pari last minute nella semifinale d’andata di Coppa Italia salva l’Inter. Lukaku, in una gara chiusa con tre rossi tra juventini e nerazzurri, mantiene vive le speranze per la squadra di Simone Inzaghi di poter approdare in finale.

Ma intanto la stagione dell’Inter è già al vaglio, dopo alti e bassi preoccupanti che hanno di fatto compromesso da settimane ogni possibilità di competere con il Napoli. Lo scudetto sta già da tempo volando sotto l’ombra del Vesuvio ed è per questo motivo che nella Milano nerazzurra si lavora ai prossimi rinforzi da concretizzare durante il calciomercato estivo. Nel mezzo, però, questioni molto delicate da tenere sott’occhio. In attacco Marotta e Ausilio dovranno valutare la permanenza di Lukaku, in prestit0 dal Chelsea, oltre all’eventuale erede di Dzeko che resta in scadenza a giugno.

In mediana, invece, il nome che a sorpresa potrebbe salutare l’Inter è quello di Marcelo Brozovic: il croato piace al Barcellona e non solo. L’ipotesi di fare cassa con la cessione del cartellino dell’ex Dinamo Zagabria sta prendendo corpo ormai da settimane. Ma in casa Inter le novità davvero rilevanti, e da questo punto di vista nemmeno positive, arrivano direttamente dalla difesa.

Incubo Bastoni: l’annuncio fa tremare l’Inter

Perchè se si sa già da mesi che Skriniar vestirà la maglia del PSG nella prossima stagione calcistica, rimane in bilico il destino di de Vrij per il quale si lavora al rinnovo. La svolta più clamorosa, però, può riguardare Alessandro Bastoni.

Il gioiello dell’Inter vedrà esaurire il suo contratto con il club di Steven Zhang tra poco più di un anno e fino a questo momento non vi è stato alcun passo avanti per il prolungamento del centrale di Casalmaggiore. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il procuratore di Bastoni Tullio Tinti dopo un summit con la dirigenza interista, non si è nascosto lanciando un vero e proprio allarme: “Non ho mai portato un giocatore a parametro zero, me l’hanno portato i club. I contratti si fanno in due“. Un messaggio sibillino quello dell’agente di Bastoni che spaventa i tifosi nerazzurri.

Bastoni potrebbe finire per lasciare Milano tra poche settimane, visto che l’Inter senza rinnovo non lo terrebbe rischiando di perderlo a parametro zero nel 2024. “Quando le persone si comportano in modo corretto il problema non sussiste. A volte un giocatore non firma perchè ha aspettato troppo o il club non ha interesse a fare il contratto”. Bastoni, insomma, può davvero dire addio ai colori nerazzurri: le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del centrale dell’Inter.