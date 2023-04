Inter, vanno via subito: che brutto risveglio

L’Inter vive un momento non particolarmente felice e potrebbe anche andare peggio: risveglio amaro per i nerazzurri, vanno via subito

E’ il gol di Lukaku allo scadere di Juventus-Inter che ha evitato alla formazione di Inzaghi altre giornate di polemiche. I nerazzurri vivono un periodo particolarmente complicato, come testimoniato dalle tre sconfitte consecutive rimediate in campionato prima del turno di Pasqua.

Tre ko che hanno minato le certezze della squadra e messo a rischio il piazzamento in Champions League. Da questo punto di vista Giuseppe Marotta è stato abbastanza chiaro: non entrare tra i primi quattro significherebbe rivedere tutti i programmi per il futuro. In pratica, il mercato dipende – e non è neanche una grande novità – dai soldi che arriveranno dalla Champions e senza il ‘tesoretto’ europeo qualche sacrificio sarà per forza di cose necessario. Ecco allora che si sfoglia la margherita andando alla ricerca di chi potranno essere i big a finire sul mercato. L’indiziato principale è Denzel Dumfries, corteggiato già nei mesi scorsi da diversi top club europei. L’olandese potrebbe andare via anche con la Champions, garantendo un’entrata vitale per il bilancio. Ma senza la partecipazione alla principale competizione europea, e soprattutto senza i suoi introiti, le cessioni eccellenti potrebbero essere più di una.

Calciomercato Inter, quanti addii senza Champions

Dumfries a parte, considerato anche l’addio certo di Skriniar e il contratto in scadenza di de Vrij, l’Inter potrebbe ritrovarsi costretta a cedere altri pezzi pregiati della sua rosa.

Il primo nome che viene in mente è quello di Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024: le sirene della Premier League suonano da mesi forti per il difensore e davanti ad una proposta importante l’addio può diventare realtà. Certo c’è da considerare il rischio di ritrovarsi praticamente con una retroguardia completamente da ricostruire, ma un’Inter senza Champions potrebbe permettersi questa problematica.

C’è poi Barella, molto nervoso nell’ultimo periodo: un’offerta da almeno sessanta milioni potrebbe instillare il dubbio nella dirigenza interista e di club interessati non ne mancano. Come non ne mancherebbero per Lautaro Martinez, un altro dei big che ha mercato ma che Marotta non vorrebbe cedere. Addii ma anche rilanci: un’Inter che fa i conti con un’annata senza Champions potrebbe puntare sui giovani presenti in rosa. Ecco allora che Asllani potrebbe avere più spazio, soprattutto se Brozovic entrasse nel capitolo cessioni, così come Bellanova potrebbe essere riscattato e avere un minutaggio più consistente rispetto a quello di quest’anno. Ma sono tutte ipotesi a cui in casa Inter sperano di non dover pensare: conquistare la Champions è il primo passo per un 2023/2024 migliore rispetto a questa stagione.