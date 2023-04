La Serie A sbarca in radio: a raccontarlo uno dei volti più amati in Italia

Gli appassionati di calcio italiani devono aspettarsi grandi novità nel prossimo futuro. La Serie A potrebbe sbarcare ben presto in radio

La Serie A 2022-2023 è entrata nel suo ultimo trimestre, ma nonostante questo, la Lega guarda lontano e pensa già al futuro. Negli uffici di via Rossellini, infatti, c’è molto fermento.

Al vaglio dei dirigenti di quella che molti ritengono la ‘Confindustria‘ del Calcio italiano ci sono diversi progetti che hanno come scopo principale quello di rilanciare il prodotto Calcio e renderlo più fruibile ai tifosi e agli appassionati. Una cosa, questa, che è stata sempre al cuore dei dirigenti del massimo campionato italiano. In questi anni, infatti, la Lega ha sempre provato a rendere il calcio italiano molto più vicino al tifoso. Una trasmissione molto più capillare e, l’avvento dei social, hanno contribuito a rendere il Calcio ancora più alla portata di coloro che ne sono i fruitori principali.

Serie A, Instagram e Tik Tok: il calcio anche oltre il rettangolo verde

La Serie A, come detto, ha allargato i propri orizzonti andando anche oltre i limiti rappresentati dalle 4 righe bianche che che circoscrivono il rettangolo verde di gioco. Con l’avvento dei social, infatti, il massimo campionato italiano ha dato vita ad una sorta di processo di fidelizzazione attraverso i social. Non solo Facebook, il lavoro mediatico della Serie A si è allargato anche a Instagram. Dirette e post freschi hanno permesso ai tifosi di vedere il calcio al di là di quello che è ‘il solito calcio‘. Negli ultimi tempi, la Serie A ha aperto anche un profilo su Tik Tok. Come accaduto con Instagram, anche con il “social” dei giovani, la Serie A ha ampliato ancora di più i propri orizzonti puntando ad un target diverso da Instagram e Facebook.

Serie A, la Lega pensa alla radio ufficiale: RDS in pole position

La Serie A, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il massimo campionato italiano, infatti, sta pensando di dare vita ad una radio ufficiale. Come riportato da ‘TV Play‘, infatti, la Serie A starebbe pensando ad un’emittente che possa raccontare ai tifosi il calcio al di là del novantesimo minuto.

Tra le emittenti che potrebbero essere coinvolte nel progetto c’è anche RDS. Anzi, questa emittente pare essere in vantaggio su altre due competitor interessante al bando: RTL 102.5 e Triboo. La sensazione è possibili novità potrebbero arrivare in tempi molto brevi.