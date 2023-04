Penalizzazione Juve, clamoroso annuncio: terremoto in classifica

La lotta per un posto nella prossima Champions League entra sempre più nel vivo. L’andamento a singhiozzo delle squadre in lizza per la Champions, inoltre, ha rimesso in carreggiata anche la Juventus

La squadra di Massimiliano Allegri dopo la penalizzazione di 15 punti comminatagli per la vicenda plusvalenze sembrava lontanissima dai posti di vertice. Adesso i bianconeri, invece, si trovano a -6 dal quarto posto occupato dall’Inter.

Lo scenario di classifica, inoltre, potrebbe cambiare ulteriormente. Alla fine del campionato mancano ancora dieci partite e niente ancora è stato deciso dalla matematica. Nelle ultime ore si è fatto strada un clamoroso annuncio che potrebbe provocare un vero e proprio terremoto in classifica. Il 19 aprile, infatti, verrà presa una decisione definitiva circa i quindici punti di penalizzazione inflitti alla ‘Vecchia Signora’.

L’ex calciatore è durissimo: “È sbagliato festeggiare”

Il Napoli di Luciano Spalletti è caduto malamente in casa contro il Milan. Nel preludio di quello che sarà uno dei quarti di finale di Champions League, la squadra di Pioli ha dominato al Maradona mettendo alle corde i partenopei orfani di Victor Osimhen. Il doppio impegno sta portando via molte energie agli azzurri che, dopo lo stop contro la Lazio, sono caduti nuovamente tra le mura del proprio fortino.

Fortunatamente, dietro le rivali non corrono e nelle ultime uscite hanno lasciato diversi punti per strada. Questo rendimento a dir poco altalenante ha favorito una compagine che sembrava ormai fuori da qualsiasi velleità europea. Si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri che, nonostante la pesante penalizzazione, si trova a sei punti di distacco da Inter e Roma. Un elemento che potrebbe sparigliare le carte in tavola è proprio la penalizzazione inflitta ai bianconeri che potrebbe essere modificata o revocata il 19 aprile. Un ex calciatore del Napoli è intervenuto di recente per mettere in guardia i tifosi e dire la sua sul caso Juventus. Si tratta di Gyorgy Garics, laterale austriaco passato anche dall’Atalanta.

Intervenuto ai microfoni di Notizie.com l’ex laterale azzurro ha voluto smorzare l’eccesso di entusiasmo nella piazza partenopea. Ecco le sue parole: “Ho sempre detto: finché non c’è la matematica è sbagliato festeggiare. Ora i punti di vantaggio sono 16 sulla Lazio, ma con la Juventus a -12 sarebbe un po’ diverso, basterebbero due scivoloni per tornare ad accorciare in modo sostanziale il gap. – Garics ha aggiunto – Mancano 10 giornate, dipende da come andranno le prossime 2-3, ci sarà anche la Champions in mezzo. Per come si è messa lo Scudetto lo può perdere solo il Napoli, non vincerlo le altre“.