Altro terremoto, inflitti 6 punti di penalizzazione: come cambia la classifica

Dopo la penalizzazione subita dalla Juventus, ecco che arriva un’altra condanna di ben 6 punti in classifica: l’ufficialità stravolge il campionato

Terminata la breve pausa nazionali per le qualificazioni in vista di Euro 2024, è ora ripresa a pieni ritmi la Serie A, che già in questa prima giornata dal ritorno in campo ci ha regalato diversi colpi di scena. Oltre all’ennesima debacle dell’Inter, che ormai sta diventuando un preoccupante habituè, figura sicuramente in primis la rovinosa caduta del Napoli, steso con uno spietato 4-0 in casa dal Milan. Un brusco stop che però avrà ben poche conseguenze sulla situazione in classifica della squadra di Spalletti, posta a ben 16 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Prosegue invece imperterrita la rincorsa della Juventus, vittoriosa anche sul Verona e ora a quota 7 successi nelle ultime 8 sfide di campionato. Grazie agli ottimi risultati raccolti, è ora ad ‘appena’ 6 punti di distanza la zona Champions League per il club bianconero, che nonostante i pen 15 punti di penalizzazione potrebbe clamorosamente rientrare tra le prime quattro. Rimanendo sul tema penalizzazioni, proprio queste ultime ore è arrivato il verdetto ufficiale per una clamorosa ammenda di ben 6 punti verso un club in particolare, la cui classifica risulta ora stravolta.

Ufficiale, in Inghilterra arriva la penalizzazione di ben 6 punti: stravolta la classifica del Reading

Quella dei punti di penalizzazione in classifica è una condanna che in questa stagione non ha colpito solamente la nostra Serie A. È uscita l’ufficialità riguardante la sottrazione di ben 6 punti in classifica per un club inglese. Parliamo del Reading, squadra attualmente militante nel campionato cadetto inglese, in cui peraltro milita in prestito l’ormai ex nerazzurro Cesare Casadei.

È una stagione difficile quella che sta affrontando il club biancoblù, ad oggi impegnato in una lotta salvezza colma di insidie. Un’ulteriore insidia è stata posta dalla English Football League, che dopo la penalizzazione della scorsa stagione di 6 punti per violazioni del fair play finanziario, anche in questa annata ha deciso di applicare la stessa sanzione per i medesimi motivi alla compagine inglese.

Ciò stravolge non poco la situazione in classifica del Reading, che se prima della penalità inflitta aveva un buon distacco dalla zona retrocessione, ora è ad appena 1 punto dal 22esimo posto. Onde evitare una clamorosa retrocessione nella terza divisione inglese, sarà dunque necessario ripartire il prima possibile per la squadra di Cesare Casadei, che sarà dunque chiamato ad una non indifferente prova di maturità.