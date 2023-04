Inter, ora è caos totale: anche il bomber di Inzaghi fa le valigie

In casa Inter avere certezze ora è molto difficile. Se l’addio di Skriniar ancora fa male, l’ultima ferita potrebbe aprirsi per l’addio di un totem offensivo

Le performance nerazzurre nell’ultimo periodo non convincono in nessun reparto. In difesa dalle 4 sconfitte e ai 28 gol subiti in tutto il campionato scorso, l’Inter è passata ai 10 ko e a ben 32 reti incassate. In attacco i gol dopo 28 turni sono 47.

Il reparto offensivo in questa stagione è il terzo a pari merito con l’Atalanta, preceduto da Napoli (64 gol fatti) e Milan (48). Nella serie A 2021-2022 le reti segnate dall’Inter, senza Romelu Lukaku, erano 61.

L’Inter non segna e una certezza potrebbe salutare

L’Inter sul prossimo mercato, con o senza Simone Inzaghi sulla panchina, dovrà rivoluzionare la squadra. Se in difesa andrà preso un vice Onana, oltre all’erede di Milan Skriniare e forse di Stefan de Vrij, anche in attacco l’ad Beppe Marotta e il direttore sportivo, Piero Ausilio, dovranno spendere molte energie. Romelu Lukaku, come affermato da Marotta, tornerà al Chelsea e la sua permanenza all’Inter sarà discussa successivamente. Joaquin Correa sta deludendo su tutti i fronti e i suoi 30 milioni di cartellino pesano come un macigno. Lautaro Martinez, 14 gol e 4 assist in 28 recite di serie A, appare l’unico incedibile, visto anche il contratto fino al 2026. Chi rischia di andare via invece è Dzeko.

A 37 anni fatti il 17 marzo e il contratto in scadenza nel 2023, il bosniaco aspetta dall’Inter un segnale concreto per rimanere. Nonostante l’anagrafe, l’attaccante arrivato dalla Roma nel 2021 per quasi 3 milioni, offre ancora garanzie importanti. Oltre al fatto di sapersi adattare ad ogni compagno di reparto, Dzeko con 7 gol e 4 assist in 28 match, è l’unico agomfiare la rete con costanza insieme con Lautaro.

L’Inter prova a blindare Dzeko ma serve un altro sforzo

L’Inter sta cercando di convincere Dzeko a restare. Il compenso attuale della punta è di circa 5 milioni netti più bonus, Ausilio avrebbe fatto un’offerta più bassa che l’entourage del giocatore non avrebbe pienamente gradito. Forte delle sue prestazioni, con il bosniaco titolare l’Inter ha vinto il 70% delle gare giocate, Dzeko chiede a Steven Zhang uno sforzo in più per non tagliarsi troppo lo stipendio. Per tagliare la testa al toro, l’Inter potrebbe proporre un biennale al suo centravanti. Bisogenrà aspettare ma non molto. Già Allegri in estate aveva cercato Dzeko per completare l’attacco della Juventus, con l’ex Roma svincolato la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tentare l’assalto.