Kim via dal Napoli: una Big paga subito la clausola

Si intensificano le voci riguardanti l’addio di Kim al Napoli: assalto con pagamento della clausola, le ultimissime

Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga contro la Lazio, a distanza di appena tre giornate crolla ancora al Maradona il Napoli, questa volta più rovinosamente che mai. La squadra di Spalletti è infatti stata travolta con un clamoroso 4-0 dal Milan, che in questa breve pausa nazionali pare aver ritrovato tutte le energie fisiche e mentali perse in questo avvio 2023 decisamente sottotono. Questa debacle influisce però veramente poco nella situazione in classifica del club azzurro, che sarà ora comunque chiamato a ripartire, soprattutto in vista dell’imminente quarto di finale di Champions proprio contro i rossoneri.

Insieme al Napoli dovrà rialzare la testa anche il difensore Kim, autore probabilmente della peggior prestazione di una stagione ad oggi praticamente impeccabile. Il classe ’96 ha infatti colpe degne di nota su ben 3 delle 4 reti rossonere, e ha dunque conferito grande insicurezza e fragilità alla retroguardia partenopea. Nonostante ciò, il granitico sudcoreano continua ad essere uno dei profili più ambiti in vista del prossimo calciomercato estivo, con diverse big europee già pronte al pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Calciomercato Napoli, per Kim pronto l’assalto dalla Premier e non solo: tifosi partenopei gelati

Arrivato in estate con l’arduo compito sulle spalle di dover sostituire un pilastro del calibro di Kalidou Koulibaly, Kim Min-Jae ad oggi si è preso senza problema alcuno le chiavi della difesa partenopea. Con ben 36 presenze totali racimolate, il classe ’96 è infatti uno degli insostituibili di Luciano Spalletti, che sta riuscendo a far esprimere alla perfezione tutte le grandi qualità del giocatore sudcoreano.

Il rendimento da urlo del classe ’96 ha dunque attirato in men che non si dica l’attenzione di diverse big in giro per tutt’Europa. A dichiararlo è il ‘Daily Mail’, che mette in pole position per la sua acquisizione ben 3 top club di Premier League. Trattasi di Manchester United, Liverpool e Tottenham, con quest’ultimo che sarebbe in vantaggio grazie alla presenza in rosa del connazionale Son.

Oltre alle inglesi, è massima anche l’attenzione di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, anch’esse ingolosite dalla clausola rescissoria di ‘appena’ 45 milioni di euro. È proprio la clausola valida per la cessione all’estero a preoccupare non poco la dirigenza partenopea, che è già da tempo al lavoro per blindare Kim grazie ad un rinnovo di contratto che comunque non sembra ancora dietro l’angolo.