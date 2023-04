L’accappatoio si apre troppo: Costanza è da bollino rosso

Costanza Caracciolo fa impazzire ancora una volta i suoi ammiratori: i dettagli seducenti dell’ex velina sono da sogno

La coppia di veline composta, a ‘Striscia la Notizia’, in un memorabile quadriennio dal 2008 al 2012 è passata alla storia come una delle più acclamate di sempre. Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono entrate di prepotenza nel cuore degli ammiratori e ancora oggi sono seguitissime e acclamate dal pubblico. E se tra le due forse la più famosa e celebrata è Federica, anche di fronte alla bellezza e all’eleganza della siciliana è difficile resistere.

La 33enne sa mettere in mostra classe smisurata e un fascino difficile persino da commentare. Ancora oggi, è una delle presenze più in vista sul web e non solo.

Costanza Caracciolo, lady Vieri è uno splendore: spettacolo senza soluzione di continuità sul web

Modella, stilista, conduttrice televisiva, influencer, Costanza dal momento in cui ha concluso la sua avventura a Striscia ha dato il via a una carriera piuttosto fortunata. E continua a raccogliere consensi da parte del suo vasto pubblico.

Su Instagram, non potrà contare sui numeri stratosferici dell’amica Federica, ma di certo si difende alla grandissima, con oltre un milione e 300 mila followers. Sposata con l’ex centravanti della Nazionale Christian Vieri, insieme a lui ha due figlie di quattro e tre anni, Stella e Isabel.

Uno scatto dopo l’altro, Costanza fa sognare i suoi ammiratori come sempre. Raffinatezza e sensualità convivono in lei in un mix perfetto e micidiale, che viene salutato sempre e comunque da like e commenti entusiasti da parte della platea.

Costanza Caracciolo, primo piano con doppio dettaglio rovente: perfetta e seducente

L’ennesima dimostrazione arriva grazie all’ultimo scatto in primo piano, piuttosto provocante e da togliere il respiro. Costanza inizia la settimana decisamente alla grande, con una visione in accappatoio che sconvolge.

Fanno capolino, in maniera discreta ma ugualmente incontenibile ed esplosiva, sia la scollatura che le gambe. Visioni che bastano e avanzano per accendere la passione e la fantasia degli ammiratori, che si sprecano manco a dirlo in messaggi di vera e propria adorazione nei confronti della propria beniamina. Costanza non si smentisce mai e fa girare la testa come poche altre bellezze in giro per il web. Se Alessandro Matri, marito di Federica Nargi, è uno degli uomini più invidiati dello Stivale, non scherza nemmeno Bobo Vieri.