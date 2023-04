L’Inter vende e compra: giro d’affari da 70 milioni

Focus sulle prossime mosse di calciomercato Inter. Possibile cessione del big con l’erede che può arrivare dalla Serie A. Ecco i dettagli

L’Inter si prepara ad una vera e propria rivoluzione durante il calciomercato estivo

Dalla rincorsa in campionato alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus passando, soprattutto, per il doppio confronto in Champions League con il Benfica. Battere i portoghesi per sognare la semifinale, dove un altro derby tutto italiano risulterebbe essere una spinta in più per la ‘Beneamata’. In casa Inter, però, si lavora già a quello che sarà la squadra del futuro. Perchè quest’anno troppe cose non sono andate, così come è stato fatto notare dallo stesso Inzaghi dopo il ko con la Fiorentina. Ecco perchè Marotta e Ausilio stanno scandagliando il mercato a caccia delle occasioni giuste per rendere l’Inter ancora più forte ed in ogni reparto. A partire dalla difesa che perderà sicuramente Skriniar e vede a rischio pure de Vrij: l’olandese, in scadenza a giugno, dovrebbe però rinnovare. Alessandro Bastoni vedrà esaurire il suo accordo tra un anno ed in caso di mancata firma sul nuovo prolungamento, metterebbe l’Inter nei guai con l’opzione addio a zero nell’estate 2024 che pare tutt’altro che improbabile.

Addio Onana, erede in Italia: scambio e cash

Quello che invece sarà un avvicendamento praticamente certo riguarderà la porta. Perchè Handanovic saluterà a scadenza mentre Onana è finito da tempo sul taccuino di due top club. Manchester United e soprattutto Chelsea, pronti a farsi avanti tra qualche settimana.

Con una proposta da almeno 40 milioni di euro, l’ok della dirigenza nerazzurra sarebbe praticamente certo. Perchè Onana è arrivato a parametro zero e permetterebbe all’Inter di registrare una golosissima plusvalenza, utile a far respirare le sofferenti casse nerazzurre. Al suo posto il nome in pole position rimane quello di Guglielmo Vicario, gioiello classe 1996 che con la maglia dell’Empoli ha conquistato un pò tutti. Il club toscano valuta l’estremo difensore non meno di 30 milioni di euro, per un giro d’affari che complessivamente toccherebbe i 70.

Per tentare di abbassare l’esborso, Marotta proporrebbe il cartellino di Sebastiano Esposito, attualmente in prestito al Bari, più 18 milioni di euro cash. L’Empoli, d’altro canto, risponderebbe chiedendo Giovanni Fabbian. A questo punto, la proposta nerazzurra scenderebbe a 15 milioni, a parte il cartellino del centrocampista protagonista in Serie B con la Reggina di Pippo Inzaghi. Situazione in divenire, ma la certezza è solo una: con la cessione di Onana, il nome di Vicario diventerà di vitale importanza per la porta dell’Inter.