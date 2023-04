Prima il compleanno poi l’addio: Allegri, è finita

La Juventus definisce già le prossime operazioni di calciomercato: è tutto deciso, l’addio si consumerà al termine della stagione

Lazio, Sassuolo e Napoli in campionato, nel mezzo il doppio impegno di Champions League contro lo Sporting CP che può regalare la semifinale in campo europeo. E, a fine mese, il tanto atteso ritorno di Coppa Italia con l’Inter: l’1-1 appena finito in archivio sta ancora facendo discutere.

L’aprile della squadra di Massimiliano Allegri sarà davvero in salita, ma potrebbe comunque sorprendere come l’ultimo periodo ha lasciato sensazioni positive sul prosieguo stagionale della Juventus. I pensieri, però, sono già rivolti all’anno prossimo ed in particolar modo a quelle che saranno le operazioni di calciomercato che tra entrate e uscite cambieranno volto alla squadra di Allegri. Una delle primissime richieste di Allegri rimane quella di provare a trattenere a tutti i costi il suo più grande pupillo in bianconero: Adrien Rabiot. Ma il destino dell’ex PSG non è stato ancora deciso anche se, la sensazione, è che qualcosa si stia muovendo in tal senso. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur e ribadito da ‘Fichajes.net’, tra le società più interessate per il futuro di Adrien Rabiot vi sarebbe il Barcellona. La squadra di Xavi, dopo la deludente stagione in ambito europeo, è pronta a consolarsi con il successo ormai annunciato nella Liga.

Rabiot, è finita: ecco dove giocherà

Ma ciò non basterà a Joan Laporta che sta lavorando senza sosta insieme alla dirigenza blaugrana alle firme di alcuni calciatori considerati un’occasione più che ghiotta per la prossima sessione estiva di mercato.

E Adrien Rabiot, in scadenza il 30 giugno 2023 con la ‘Vecchia Signora’, può rappresentare un vero e proprio colpaccio. La Juventus ci sta provando in ogni modo a trattare il rinnovo contrattuale del talento francese che lo scorso 3 aprile ha compiuto 28 anni, probabilmente l’ultimo compleanno della sua carriera da calciatore bianconero. I catalani potrebbero pensare di approfittarne, mettendo a segno un altro colpo a zero molto simile a quello portato avanti e concretizzato un anno fa con Kessie. L’ivoriano, a scadenza col Milan, scelte il Barcellona a parametro zero e così potrebbe fare pure Rabiot: almeno lo spera Laporta che vuole una mediana tutta ‘italiana’.

Ma attenzione, perchè la pista spagnola non sembra essere affatto l’unica nè in netto vantaggio sulla concorrenza. Le sirene della Premier League per Rabiot erano e sono molto forti. Diverse le società inglesi pronte a fare follie per il centrocampista che, quest’anno, ha già collezionato 9 gol e 4 assist vincenti in 34 apparizioni complessive con la Juventus di Allegri, tra campionato e coppe. In primissimo piano l’Arsenal di Arteta, lanciata verso la vittoria in Premier League a affascinata all’idea di strappare a zero l’ex talento del PSG. Situazione, dunque, in divenire ma Allegri dovrà farsene una ragione: il futuro del suo pupillo sarà ben presto lontano dalla Torino bianconera.