Rilancio Inter, colpo stratosferico dal Liverpool: arriva gratis

L’Inter è pronta a compiere un colpaccio a parametro zero in casa del Liverpool: arriva il sostituto del big nerazzurro

Prosegue di male in peggio questo 2023 per l’Inter, che nell’ultima giornata di Serie A ha dovuto fare i conti con un’altra sconfitta, la quarta in 5 scontri di campionato. La squadra di Inzaghi non è infatti riuscita ad imporsi sulla Fiorentina, alla quale è bastato il gol dell’ex rossonero Bonaventura per portarsi a casa 3 importantissimi punti in chiave Europa. Sono enormi i rammarichi della Beneamata, che, causa anche e soprattutto un Lukaku impresentabile sottoporta, non è clamorosamente riuscita a ribadire in rete le diverse occasioni create.

Rimanendo sul fronte Serie A, sarà ora obbligatorio per l’Inter rialzare la testa nella prossima giornata, visto il posto per la Champions League ora a serio rischio. È più fitto che mai il calendario della compagine meneghina, che però non può non porre la propria attenzione anche sul prossimo calciomercato estivo, nel quale sarà fondamentale farsi trovare ben preparati per Marotta e Ausilio. A tal proposito, la dirigenza nerazzurra avrebbe già messo il mirino su un clamoroso colpo a parametro zero in casa del Liverpool.

Calciomercato Inter, addio Brozovic e colpaccio a zero in Premier: Marotta pesca dal centrocampo del Liverpool

Sarà un calciomercato estivo colmo di cambiamenti quello dell’Inter, che si prepara a dire addio a diverse pedine della propria rosa. Oltre a Milan Skriniar, già da tempo promesso sposo del Paris Saint-Germain, ad oggi sono in scadenza di contratto anche diversi altri giocatori del calibro di Handanovic, de Vrij (che pare però ad un passo dal rinnovo), D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko e Lukaku, quest’ultimo già scaricato dallo stesso Marotta.

Un altro profilo a forte rischio permanenza, nonostante la scadenza nel lontano giugno 2026, è Marcelo Brozovic, che in poco tempo è passato da ‘insostituibile’ a ‘quasi di troppo’ tra le fila del club nerazzurro. Il classe ’92 potrebbe infatti essere uno tra i sacrificati dell’estate nerazzurra, viste le forti esigenze di nuove entrate monetarie da parte della società di Zhang. Sarà dunque necessario per la dirigenza meneghina compiere qualche rinforzo in mezzo al campo, con Marotta che nel mentre avrebbe già adocchiato un profilo in casa Liverpool.

Parliamo di Naby Keita, ad oggi totalmente fuori dal progetto dei reds ed anch’egli in scadenza di contratto a giugno. Proprio l’Inter sarebbe tra le squadre più interessate all’acquisizione a parametro zero del classe ’95, che sarebbe un ottimo colpo considerando anche e soprattutto la spesa nulla del trasferimento. Lo stesso Keita avrebbe inoltre già conferito un primo feedback positivo alla Beneamata, che sarebbe ora pronta a consegnare una prima succulenta offerta d’ingaggio al centrocampista.