La Juve lo sta perdendo: va alla Roma con lo scambio

La ‘Vecchia Signora’ è pronta a lanciarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Allegri trema: a gioire sarà la Roma

La Juventus viene da una stagione fatta di alti e bassi. Un inizio stentato, con l’accumulo dell’importante distacco dalla vetta: poi la rimonta fino alla seconda posizione ‘rovinata’ dalla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

E adesso, settima a 44 punti con la zona Champions molto vicina, la squadra di Allegri vuole vivere un finale di stagione da assoluta protagonista. Perchè la Juve non può permettersi un’altra annata tanto deludente, nonostante vada sottolineato la possibilità ancora viva di conquistare la semifinale di Europa League. Davanti lo Sporting CP, non un avversario qualunque. Ma intanto, a meno di tre mesi dalla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, cominciano le prime manovre sottotraccia che modificheranno pesantemente la rosa attualmente in mano all’allenatore toscano. In difesa andrà ricercato un erede di Cuadrado che non rinnoverà e saluterà a zero il prossimo 30 giugno. In mediana il tecnico livornese spera ancora nel rinnovo, piuttosto complicato, di Rabiot: Paredes, invece, è già sicuro di rientrare, dopo il prestito, al PSG. Ma intanto al di là di quello che saranno i fatti in sede di mercato, gli ostacoli che si porranno tra la dirigenza bianconera e gli obiettivi per rinforzare in maniera decisa la squadra per il 2023/24, sembrano già materializzarsi.

Non solo Morata: Juve, scambio e doppia beffa

In particolar modo l’Atletico Madrid di Diego Simeone che, non è una novità, ha condiviso diversi interessi nel corso degli ultimi anni.

Adesso, i ‘Colchoneros’ sembrerebbero disposti a farsi avanti per uno dei protagonisti di questa Serie A. Occhi in casa Roma, dove Roger Ibanez piace moltissimo all’allenatore argentino per rinforzare la difesa della squadra di Madrid. Il brasiliano, 24 anni, è in scadenza tra meno di due anni e potrebbe essere ceduto dai giallorossi di fronte alla giusta proposta. Il club spagnolo, però, non potrà permettersi di spendere cifre da capogiro ed ha in mente un piano ben preciso che può far felice Mourinho e allo stesso tempo da infuriare Allegri. Perchè Ibanez viene valutato non meno di 30 milioni di euro dalla società capitolina e per limitare drasticamente l’esborso economico, Simeone sarebbe pronto a mettere sul piatto, a scelta, due nomi che la Juventus tallona con enorme interesse in vista dell’estate.

Il primo è, chiaramente, Alvaro Morata. Nonostante il ritorno a Madrid dopo il prestito a Torino, lo spagnolo non ha mai nascosto il suo legame con la ‘Vecchia Signora’ e col calcio italiano in particolare. Ecco perchè il bomber spagnolo potrebbe effettivamente risultare la pedina giusta per convincere la Roma e lasciare la Juventus con un pugno di mosche in mano. Attenzione, tuttavia, anche a Renan Lodi. Attualmente in prestito al Nottingham Forest (che non lo riscatterà) il terzino verdeoro è considerato il perfetto innesto per la corsia mancina della Juve. Ma, ora come ora, il suo futuro potrebbe essere nella Capitale. La ‘Vecchia Signora’, insomma, può registrare una amara beffa. Da Morata a Renan Lodi: così Simeone e Mourinho possono imbastire il super scambio, con la Juventus a mani vuote.