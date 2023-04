Lady Politano in palestra, il video è virale: super curve in bella vista

E’ diventato immediatamente virale il video in palestra di Ginevra Sozzi, la compagna di Matteo Politano: curve hot in bella mostra

Se il suo compagno, Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli che è prossimo a vincere il terzo tricolore della sua quasi centenaria storia, sta infiammando le chat sui social network e nei bar sport per il suo poco elegante gesto (si è toccato le parti intime in risposta ai tifosi del Milan che lo hanno inondato di insulti in occasione del big match al ‘Maradona’ tra gli azzurri e i rossoneri), la sua compagna, Ginevra Francesca Sozzi, incendia il web e i social network con un video postato sul suo account Instagram che la ritrae mentre è impegnata in una sessione di allenamento ad alto tasso erotico.

L’influencer milanese, come detto, compagna dell’esterno azzurro e madre della sua primogenita Giselle, non è nuova a condividere con i suoi 63 mila follower momenti della sua nuova vita da mamma e della sua quotidianità che è fatta anche di duri allenamenti in palestra. Del resto, come ammonisce un popolare adagio, chi bello vuole essere e apparire qualche sacrificio deve pur sopportarlo.

Lady Politano, super curve in bella vista: “Ibiza è vicina”

Se gli allenamenti a cui si sottopone Matteo Politano in quel di Castel Volturno fanno alzare il tono muscolare e il livello della forma fisica, quelli della compagna, Ginevra Francesca Sozzi, fanno alzare la temperatura a livelli di guardia.

Infatti, impegnata in una serie di squat, esercizio fisico finalizzato a tonificare i glutei e le gambe, l’influencer mette in mostra le sue super curve, così hot che i suoi follower uomini farebbero follie pur di “sbandarci sopra“. Nello specifico, a mandarli in estasi sono i glutei marmorei da far invidia a quelli di “Venere Callipigia“, ossia “Venere dalle belle natiche“, merito di Madre Natura ma anche di tante ore passate in palestra.

In fondo, anche le wags, acronimo inglese per ‘wiwes and girlfriends’, ‘mogli e fidanzate’ degli assi del pallone sono delle ‘atlete’ in quanto plasmano la loro silhouette sudando e sbuffando in palestra per essere pronte per quello che per loro, come per ogni donna, è l’appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario: l’arrivo dell’estate e con essa la tanto temuta ‘prova costume‘. Test che, a giudicare dal suddetto video in cui per tutta la sua durata, non a caso, campeggia in sovrimpressione la telegrafica e programmatica didascalia “Ibiza è vicina“, la splendida influencer, compagna di Matteo Politano, supererà, ne siamo sicuri, a pieni voti.