Mazzata Juve, si ferma per un’aritmia cardiaca: i tifosi bianconeri sotto choc

Che tegola in casa Juventus: un bianconero è ora costretto ad un lungo stop causa aritmia cardiaca. La nota ufficiale della società gela i tifosi

Dopo l’ultimo ko in casa della Roma, a cui hanno fatto seguito ben 5 vittorie consecutive tra Europa League e campionato, si ferma ancora la Juventus, questa volta in Coppa Italia. La squadra di Allegri ha infatti solamente sfiorato la vittoria nel terzo Derby d’Italia stagionale contro i rivali dell’Inter, che hanno pareggiato i conti al 95′ grazie al penalty siglato da Romelu Lukaku. Ciò a causa dell’enorme ingenuità commessa in area di rigore da Bremer, il cui tocco di mano ha di fatto consegnato il definitivo pareggio ai nerazzurri.

Non c’è però tempo per piangersi addosso per la Vecchia Signora, che, vista la rimonta per la zona Champions League ancora da completare, ha già il mirino puntato sul prossimo match di Serie A. Qui la Juventus andrà a far visita alla Lazio, anch’essa in piena lotta per un posto tra le prime quattro e reduce da due importanti vittorie contro Roma e Monza. Proprio l’ambiente bianconero in queste ultime ore è però rimasto shockato dall’aritmia cardiaca registrata da un proprio tesserato, ora destinato ad un lungo stop ai box.

Juventus, Montero perde un giovane difensore per un’aritmia cardiaca: che tegola per la Primavera bianconera

Insieme alla stagione della Juventus, prosegue anche quella della propria Primavera 1, ad oggi autrice di un campionato non proprio entusiasmante. Ad oggi infatti, la selezione di Paolo Montero è a ben 12 punti di distanza dalla vetta della classifica, e gli ultimi risultati raccolti non sono di certo invitanti in favore di una possibile rimonta in ottica primo posto. A peggiorare la situazione in casa bianconera vi è anche la conferma per un lungo stop di un giocatore della rosa.

Trattasi di Saverio Domanico, giovane difensore alla sua prima stagione nella massima selezione giovanile non professionistica bianconera. Al classe 2005, già fermo ai box da metà febbraio, in queste ultime ore è stata infatti rilevata un’aritmia cardiaca benigna, opportunamente trattata dalla società bianconera attraverso un trattamento ambulatoriale.

A farlo presente è la stessa Juventus, che attraverso un comunicato ufficiale ha riferito come il 2005 dovrà rimanere fermo a riposo per ben 4 settimane. Montero dovrà dunque rinunciare all’impiego in retroguardia di Domanico almeno per i match contro Cagliari, Cesena, Inter e Roma, sperando di riaverlo a disposizione per la sfida contro la capolista Lecce.