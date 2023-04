Pagano subito la clausola, sgambetto Real

Il calciomercato estivo potrebbe vedere un grande colpo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti: il piano di Perez lascia tutti a bocca asciutta

Mancano ancora diverse settimane e i verdetti dei campionati di tutta Europa rimangono, in buona parte, ancora in bilico. Ma intanto le società più importanti stanno già lavorando alla prossima sessione di calciomercato.

Estate bollente che riguarderà il Real Madrid di Florentino Perez, pronto a rivoltare come un calzino la rosa dei ‘Blancos’. La stagione, nonostante la possibilità ancora viva di arrivare in finale di Champions League, ha fino a questo momento deluso. In campionato, infatti, il Barcellona ha fatto terra bruciata ed è per questo che il club di Madrid sta già puntando colpi di assoluto spessore per potenziare la rosa in vista del prossimo anno. Secondo quanto viene riportato da ‘Diariogol.com’, il Real Madrid avrebbe le idee già molto chiare in vista del prossimo calciomercato estivo. Uno dei nomi che Florentino Perez ha intenzione di regalare ad Ancelotti (o a chi rimpiazzerà il tecnico da giugno) è quello di Paulo Dybala. L’attaccante della Roma, sin dal suo approdo a parametro zero nella Capitale la scorsa estate, ha mostrato un rendimento da vero top player. La ‘Joya’, alla corte di Josè Mourinho, è rinata ed è per questo che l’interesse di diversi top club europei è cosa risaputa.

Dybala al Real: Perez lo prende così

Il club giallorosso potrà poco o nulla se il gioiello ex Juventus dovesse effettivamente essere allettato dall’addio. E la pista che lo porterebbe al Real Madrid potrebbe effettivamente far gola a Dybala.

Nel suo contratto vi è una clausola rescissoria di 20 milioni che, se pagata, non darebbe scampo alla Roma: e Perez pur di prenderselo e anticipare la concorrenza, sarebbe anche disposto ad esercitarla in estate. I motivi per cui il patron delle ‘Merengues’ avrebbe intenzione di puntare sull’argentino sono essenzialmente due. Il primo è quello di evitare che la grande rivale in città, l’Atletico Madrid di Simeone, possa accogliere la ‘Joya’ rinforzando non poco l’attacco dei ‘Colchoneros’. Dybala e Simeone, connazionali, potrebbero avere un rapporto privilegiato: ed è proprio questo che il Real vuole evitare, portandosi sulla sponda ‘blanca’ di Madrid il 29enne di Laguna Larga.

La seconda motivazione si chiama Eden Hazard: il Real è deciso a lasciar partire il belga, reduce da stagioni deludenti, e per sostituirlo Dybala viene considerato il profilo ideale sia per la resa in campo che per i costi decisamente contenuti. Per convincere l’attaccante argentino, poi, Perez arriverebbe a raddoppiare l’offerta d’ingaggio che l’Atletico Madrid potrebbe mettere sul piatto. L’intenzione, insomma, è chiarissima. Dybala a Madrid, sponda Real, il prima possibile e ad ogni costo: la ‘Joya’ da giugno potrebbe già vestire la camiceta blanca.