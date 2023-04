Spalletti via da Napoli, due big lo seguono

Il Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, che ha portato le big europee a mettere gli occhi sui migliori interpreti del club di De Laurentiis

Uno dei migliori interpreti di questa grande stagione che sta disputando il Napoli è certamente il tecnico Luciano Spalletti, oggi seguito dai grandi club europei.

Il tecnico toscano, infatti, sta riportando il tricolore a Napoli che manca dalla stagione 89/90, oltre che a portare il club a giocarsi un quarto di finale di Champions League tutto italiano contro il Milan. Questi ottimi risultati non sono passati inosservati agli occhi dei grandi club soprattutto in Premier League, dove il Chelsea (che intanto ha ripreso Lampard ad interim) sembra intenzionato a fare sul serio. Per cercare di convincere il tecnico toscano a lasciare i partenopei, la dirigenza dei ‘Blues’ sembra pronta a bussare alla porta del Napoli per portare a Londra due fedelissimi del tecnico classe 1959.

Il Chelsea punta Spalletti: Lobotka e Osimhen per convincerlo

Come detto, con l’ottima stagione disputata sulla panchina del Napoli, Luciano Spalletti è finito nel mirino del Chelsea, che per la panchina (prossimo anno) valuta tanto anche i nomi di Nagelsmann e Luis Enrique. O meglio dire soprattutto, anche se il tecnico toscano rappresenta una candidatura non così debole come può sembrare.

Anzi, la dirigenza stravede per il tecnico toscano, che sta portando il Napoli sempre più in alto in Italia e in Europa, dove i partenopei affronteranno il Milan nei quarti di finale di Champions League. Il club inglese sembra disposto a fare follie, ovvero a regalargli i suoi due fedelissimi in azzurro. Stiamo parlando di Stanislav Lobotka e Victor Osimhen, due degli interpreti più importanti del gioco di Spalletti. Si tratterebbe di un operazione molto dispendiosa economicamente, visto che per prenderli entrambi dovranno presentarsi da Aurelio De Laurentiis con un’offerta da almeno 140 milioni di euro.

Ovviamente si tratta di cifre che i club di Premier League non hanno problemi a sborsare, ragion per cui il tecnico toscano potrebbe essere attratto dall’idea di provare una nuova avventura in Inghilterra. La programmazione della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, con il Chelsea a caccia del triplo colpo dal Napoli. Ora tutto l’ambiente trema davvero, con i londinesi disposti a fare di tutto pur di portare via agli azzurri il tecnico toscano. Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere Oltremanica.