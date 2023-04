Trasferimento lampo in Serie A, arriva Berardi: assalto alla Champions

Sarà questo l’ultimo anno di Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo? L’attaccante sembra già aver scelto la destinazione

Arrivato all’età di 28 anni, l’esterno d’attacco, Domenico Berardi, sembrerebbe aver trovato la sua quadra al Sassuolo. La maglia neroverde degli emiliani, l’esterno che gioca anche con la Nazionale, la veste da ben undici stagioni. Nonostante possa aspirare anche a giocare coppe europee importanti, con il Sassuolo ha fatto solo un anno in Europa League, Berardi non è mai partito pur avendo tanti estimatori.

Effettivamente, in alcune stagioni è stato leggermente discontinuo, ma per vestire comunque per ben 25 volte la maglia dell’Italia il livello non è certo basso. Stavolta, sembrerebbe esserci un interesse concreto da parte di una squadra che potrebbe portarlo via dal ‘Mapei Stadium’, dal 2012. Chi si è tuffato al suo inseguimento però, potrebbe dover raggiungere un obiettivo per averlo.

Colpo Berardi in Serie A, addio al Sassuolo

Le notizie che sarebbero trapelate da Roma e riportate da ‘Fantacalcio.it‘, vedrebbero la Lazio in pole position per l’acquisizione a giugno del numero 10 del Sassuolo. Per ora, non è facile capire se i biancocelesti andranno sul forte attaccante solo in caso di ingresso in Champions League e quindi di entrata di soldi, o a prescindere da cosa riuscirà ad ottenere la squadra di Maurizio Sarri dalla classifica. Probabile comunque che la Lazio, non arrivasse tra le prime quattro, riesca almeno a portare a casa un pass per l’Europa League ed avrà comunque bisogno di acquisti di livello.

Ad agosto gli anni dell’esterno saranno 29, a quel punto il calabrese potrebbe chiedere alla società di non mettersi da ostacolo in caso di offerte importanti. Intanto i biancocelesti sognano di avere un parco di esterni che, oltre a Zaccagni e Felipe Anderson, possa vantare Pedro che ancora non ha rinnovato, e magari proprio Berardi che è stato avvicinato anche ai nomi di Roma e Milan.

Di suo, il Sassuolo spera di monetizzare in modo davvero importante con i due gioielli che più si sono messi in mostra in questa stagione. Infatti, il dg degli emiliani, Carnevali, ha ammesso che il club non vorrebbe vendere né lui né Frattesi, purché però i due vogliano restare. Secondo Transfermarkt, al momento il calabrese classe ’94 varrebbe 18 milioni di euro, con contratto in scadenza nel 2027. Questo significa che per i sassolesi potrebbero entrare anche 25-30 milioni in caso di cessione. Sarebbe proprio un acquisto di gran livello per i biancocelesti.