“Passione per i cadaveri”, terribile annuncio in Serie A: c’entra un Big

Mentre Paulo Dybala lotta in campo con la sua Roma per un posto in Champions League, la fidanzata Oriana Sabatini coltiva il suo sogno. La rivelazione sorprendente nell’ultima intervista

Paulo Dybala ha lasciato la Juventus a parametro zero la scorsa estate, per poi rilanciarsi pienamente con la maglia della Roma. In giallorosso è stato accolto da eroe sin da subito, e coccolato sia dal caloroso ambiente capitolino, che dallo stesso Josè Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha messo al centro del villaggio, contribuendo alla rinascita del campione del Mondo argentino.

Dybala sta vivendo mesi intensi e particolarmente positivi: dalla vittoria alla Coppa del Mondo, seppur da comprimario, passando per la risalita personale in Serie A a suon di gol ed assist con la Roma, senza dimenticare la storia d’amore che procede a gonfie vele con la stupenda Oriana Sabatini, sua prima tifosa. Una love story che va avanti ormai da tanto tempo, e che è anche tra le più consolidate del panorama calcistico italiano. Una personalità forte e ricca di sfaccettature, quella della compagna di Paulo Dybala, che coltiva ed insegue i propri sogni. In famiglia infatti la ‘Joya’ non è di certo l’unico ad inseguire le proprie ambizioni. La bella Oriana di fatti non è da meno, e in una recente intervista ha vuotato il sacco, con un annunci che è ha fatto già parlare molto.

Lady Dybala ha un sogno: “Diventare un medico legale”

Oriana Sabatini, compagna di vita di Paulo Dybala, ha recentemente rivelato i propri sogni. In un’intervista a ‘Luzu Tv’ la modella argentina ha rivelato di aver iniziato un corso online sulla tanatoprassi: “Adoro e trovo emozionante stare in presenza di un corpo senza vita, ho già sostenuto il mio primo esame, dal primo libro, che parla dell’ambiente di lavoro della tanatoprassia”.

Una passione molto particolare quella di Oriana Sabatini, che non si nasconde e parla del fascino di un corpo senza vita, il tutto chiaramente con uno scopo dal punto di vista formativo: “Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale, non so come spiegarlo, ma sono sempre stata affascinata dall’andare alle veglie per vedere un corpo senza vita, finirò così come tutti e questo mi affascina”. Un’ammissione non da poco per lady Dybala, che ha quindi evidenziato ancora una volta il suo ‘legame’ con tale disciplina. Un fascino che la attrae e che dal punto di vista formativo sta facendo il suo corso. Il tutto col sogno di divenire medico legale.