Serie A, svanisce il grande ritorno: ha deciso di restare

Nessun grande ritorno in Serie A per il giocatore che ha deciso di restare nella sua squadra attuale anche per la prossima stagione

Mancano poco più di due mesi al termine della stagione e all’apertura della sessione estiva di calciomercato che, come sempre, regalerà tanti colpi interessanti. Le squadre italiane, pur restando concentrate su questo campionato, si stanno già guardando intorno per studiare i possibili nuovi innesti per rafforzare le proprie rose.

Nessuno vuole farsi trovare impreparato quando comincerà la sessione estiva e decidere già quelli che saranno gli obiettivi per quest’ultima potrebbe essere utile per avere un netto vantaggio sulla concorrenza. Uno dei giocatori più accostati al nostro campionato è Mauro Icardi che ha sempre avuto molto mercato fin dal suo addio all’Italia e alcuni club sarebbero interessati a riportarlo in Serie A. Tuttavia, il giocatore in forza al Galatasaray, in prestito dal Paris Saint-Germain, ha già preso una decisione in merito al suo futuro che dissipa ogni dubbio.

Niente Serie A per Icardi: l’argentino vuole restare in Turchia

Accostato in passato alla Juventus e di recente finito nel mirino di Milan e Roma, per Mauro Icardi si è spesso parlato di un possibile ritorno in Serie A. L’attaccante argentino del Galatasaray sta facendo bene in Turchia e per i club italiani poteva essere un gran colpo, ma il giocatore ha fatto capire che al momento non è per niente interessato ad un ritorno in Italia. Icardi ha infatti dichiarato ai microfoni di TNT Sports che il suo desiderio è quello di restare al Galatasaray dove è tornato protagonista e dove si è sente molto amato dalla tifoseria giallorossa rispetto a quando giocava per il Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino è attualmente in prestito dal club parigino, ma la sua volontà è chiara così come quella del Galatasaray che starebbe già preparando un’offerta per giugno per poter acquistarlo a titolo definitivo.

Parole, quelle di Icardi, che sanno di beffa per le squadre italiane che potrebbe già essere costretta a dire addio ad un obiettivo in vista dell’estate. Il Galatasaray è attualmente al comando della classifica di Super Lig a +9 sul Fenerbahce e molto probabilmente disputerà la Champions League il prossimo anno ed Icardi sa di poterla giocare da protagonista in giallorosso. Anche per questo motivo, il suo ritorno in Italia è altamente improbabile, sebbene il nostro paese occupi ancora un posto importante nel cuore dell’attaccante argentino dato che è stato in Italia che ha costruito una propria famiglia e dove ha casa.

Nel calciomercato, però, niente è impossibile e tutto può cambiare da un giorno all’altro. Sebbene la volontà delle parti sia quella di restare insieme, la decisione finale spetterà al Paris Saint-Germain che per cedere a titolo definitivo il giocatore argentino, anche in virtù dell’ottima stagione che sta vivendo, si aspetta un’offerta importante. Qualora il Galatasaray non dovesse soddisfare le richieste del club parigino, i club italiani tornerebbero in gioco ed Icardi potrebbe prendere di nuovo in considerazione il ritorno in Italia.