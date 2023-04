Valentina Vignali a New York, le trasparenze conquistano i social

Look sempre da urlo ed un seguito pazzesco sui social per la stupenda Valentina Vignali. La cestista, modella e influencer non la smette di stupire col suo concentrato di bellezza e simpatia. Nuova foto su Instagram

Valentina Vignali è sempre riuscita a coniugare al meglio la sua enorme passione per lo sport, e nello specifico il basket, con altri impegni di natura lavorativa. Negli anni infatti la bellissima riminese, è divenuta un personaggio famoso a tutto tondo: influencer e modella, con profili social seguitissimi, ma anche opinionista televisiva e naturalmente cestista a tutti gli effetti. Un mix di bellezza, eleganza, simpatia e talento che ha letteralmente saputo conquistare fan da tutta Italia.

La giocatrice classe 1991 nata a Rimini, è divenuta talmente famosa da avere un seguito di ben 2,6 milioni di followers sul suo profilo Instagram, preso d’assalto ogni giorno dai fan tra commenti ed una pioggia di like. È questa la sorte che spetta ad ogni nuovo post di Valentina Vignali, che non manca mai di aggiornare i propri seguaci, relativamente ai propri spostamenti in giro per il mondo. La cestista ama infatti viaggiare, sia per divertimento che per lavoro, e visita spesso e volentieri posti stupendi, che trovano sempre spazio sul suo profilo Instagram tra storie e nuovi post. Non mancano mai infatti raccolte di nuove foto, sia a sfondo lavorativo che con un taglio alla vita personale. Pubblicazioni che incontrano di norma il favore dei fan.

Valentina Vignali dal basket ai social: una bellezza che ha conquistato anche New York

“Passando tutta la mia vita tra tacchi alti e campi da basket”, recita la sua bio di Instagram, ed effettivamente la cestista di Rimini non si smentisce proprio mai. Tra uno scatto e l’altro sul parquet, non mancano panorami mozzafiato, luoghi fantastici ed abiti da sera nel suo rullino di foto.

Ultimamente la Vignali sta viaggiando parecchio, e a suon di storie e foto sta informando i suoi molteplici fan. L’ultimo post non fa eccezione e recita ‘first night in NYC’, con chiaro riferimento quindi alla sua prima serata nella ‘Grande Mela’. A New York non poteva che presentarsi con un meraviglioso abito (che potete ammirare anche qui sopra in foto). Vestitino blu da favola con qualche trasparenza nella parte superiore che non potevano di certo passare inosservate agli occhi dei fan. Il box dei commenti è stato letteralmente preso d’assalto dai followers di Valentina Vignali.