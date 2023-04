Addio Hakimi: nuova vita e mondo del calcio a bocca aperta

L’ex moglie dell’esterno di proprietà del PSG, Achraf Hakimi, ha deciso di dare una svolta alla propria vita dopo la separazione dal marito

Achraf Hakimi è uno dei calciatori più forti al mondo e l’Inter ne sa qualcosa. L’esterno ex Real Madrid e Borussia Dortmund è stato uno dei principali fautori del diciannovesimo Scudetto della ‘Beneamata’, conquistato sotto la guida rigida di mister Antonio Conte. Alquanto doloroso per i tifosi apprendere la notizia del trasferimento al Paris Saint Germain, sebbene la partenza fosse nell’aria già da un po’ di tempo.

Il club meneghino, infatti, aveva bisogno di un rilevante ridimensionamento ed è il motivo principale per cui il trainer salentino decise di fare le valigie e recarsi altrove. Uno come il marocchino, uno dei protagonisti assoluti della bellissima favola del Marocco al Mondiale in Qatar, avrebbe potuto fruttare parecchio denaro. E così è stato, dato che il passaggio all’ombra della Tour Eiffel ha portato nelle casse nerazzurre ben 60 milioni di euro più 11 di bonus. Una cifra che permise ai lombardi di riprendere momentaneamente un po’ di ossigeno dal punto di vista economico. Hakimi, invece, colse l’opportunità di mettersi alla prova in una compagine che punta tutti gli anni alla conquista della Champions League. È l’obiettivo numero uno dei parigini, che però continuano ad accumulare fallimenti.

Nella stagione ancora in corso, per la seconda volta consecutiva, il Paris si è visto costretto ad abbandonare la massima competizione europea agli ottavi di finale. Poco più di un anno fa fu il Real Madrid ad eliminare Mbappe e compagni, mentre stavolta ci ha pensato l’inarrestabile Bayern Monaco. Ecco che pure la panchina di Galtier potrebbe saltare a giochi conclusi, col presidente Nasser Al-Khelaifi che è alla ricerca della quadra definitiva. In tutto ciò, Hakimi rimane sicuramente un punto fermo, una pedina su cui il PSG è intenzionato a puntare ancora per diversi anni. Il marocchino, però, sta attraversando un periodo alquanto complicato per delicate questioni extra campo.

L’ex moglie di Hakimi cambia vita dopo la separazione: vola in Spagna

Entrando più nello specifico, di recente una ragazza 24enne – coetanea del calciatore – ha accusato Hakimi di averla aggredita sessualmente durante una notte passata insieme. Dopodiché, il terzino è stato formalmente indagato per stupro ed è rimasto in libertà vigilata. Un flirt degenerato in un fatto giudiziario non da poco.

Questa vicenda ha influito negativamente anche sul rapporto tra il classe ’98 e la sua ex moglie, Hiba Abouk. Anche se l’accusa di stupro pare non sia stata la causa principale della separazione, perché i due si stavano già avviando verso l’addio reciproco. Ma ovviamente non ha aiutato. Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato sui social un video di Parigi, città in cui sarebbe tornata – come si apprende da ‘golssip.it’ – al fine di riprendersi le sue cose, per poi sistemarsi nuovamente in Spagna insieme ai suoi due figli piccoli. Un cambio di vita radicale, alla ricerca della felicità.