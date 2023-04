Annuncio Sarri: svelato il nome della sua prossima squadra. Il tecnico di Figline Valdarno sta ottenendo risultati eccellenti alla guida di Immobile e compagni

E’ arrivato in punta di piedi, Maurizio Sarri, sulla panchina della Lazio. Nell’estate del 2021 l’ex allenatore di Napoli e Juventus fu convinto dal presidente Claudio Lotito ad accettare la proposta di guidare Immobile e compagni ripartendo quasi da zero dopo il traumatico addio di Simone Inzaghi, lusingato e sedotto dall’Inter neo scudettata. Dopo un primo anno necessario a prendere confidenza con il nuovo ambiente, concluso comunque con un più che onorevole quinto posto, l’allenatore fiorentino ha plasmato la squadra biancoceleste a sua immagine e somiglianza. E i risultati, almeno relativamente al campionato, stanno premiando il suo lavoro svolto in questi diciannove mesi.

E il patron laziale, conquistato dai suoi metodi e dalle sue capacità, ha deciso di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2023. Maurizio Sarri si è così legato alla società capitolina fino al 30 giugno del 2025 con un obiettivo ben preciso in mente: portare l’aquila biancoceleste al vertice del calcio italiano continuando a sviluppare un progetto sostenibile e ambizioso. Il rinnovo firmato con la Lazio non ha comunque scoraggiato eventuali pretendenti: sia in Italia che all’estero l’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus è molto apprezzato e non si può escludere che al suo tavolo giungano offerte di un certo interesse.

Annuncio Sarri: svelato il nome della sua prossima squadra. La conferma è praticamente scontata

Ma in questo momento il binomio Sarri-Lazio sembra davvero inscindibile. Una sensazione confermato in toto dal presidente Lotito, che in una dichiarazione rilasciata al quotidiano ‘Il Messaggero’ ha spazzato via in un colpo solo dubbi e paure soprattutto dei tifosi biancocelesti che temono di assistere a un altro addio improvviso e squassante simile a quello di Inzaghi. “Non c’è bisogno ancora di un ulteriore prolungamento – l’annuncio del patron laziale e senatore di Forza Italia -. L’ho già fatto blindandolo a giugno scorso con un accordo di altri due anni e mezzo Dobbiamo proseguire su questa strada e non ho mai avuto dubbi – si legge sul quotidiano capitolino – su Maurizio e sul suo enorme spessore“.

Dichiarazioni forti che non lasciano dubbi di sorta. Il matrimonio tra la Lazio e Maurizio Sarri è pienamente riuscito e ora il numero uno biancoceleste non vuole farsi sfuggire un professionista di questo calibro. Non resta dunque che concentrarsi sull’obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions League necessaria a pianificare un futuro di alto livello sotto ogni punto di vista.