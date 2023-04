Dybala fa tremare la Roma: un dettaglio può cambiare tutto

L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Capitale già a giugno prossimo. Ecco tutti i dettagli

Il matrimonio tra Paulo Dybala e la Roma è almeno finora perfettamente riuscito. Il 29enne attaccante argentino, approdato nella Capitale l’estate scorsa, si è perfettamente integrato nel tessuto connettivo della squadra giallorossa e della stessa città. I rapporti con i compagni di squadra sono eccellenti, così come il legame professionale con Josè Mourinho che del resto non si tira mai indietro quando c’è da elogiare pubblicamente la classe e il talento de La Joya. E’ stato proprio lo Special One a chiedere a gran voce al presidente Dan Friedkin di compiere uno sforzo per portare l’ex stella della Juventus a Trigoria. Uno sforzo ampiamente ripagato dal giocatore che in questo momento con quattordici gol realizzati è per distacco il miglior marcatore della Roma.

Insieme al resto della squadra Dybala farà di tutto in questo finale di stagione per aiutare la Roma a centrare l’obiettivo numero uno del club, la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che può essere centrato in due modi: centrare un posto tra le prime quattro in campionato oppure la conquista dell’Europa League. E’ scontato come la seconda opzione sia la preferita da tutto l’ambiente, soprattutto perchè lancerebbe il club capitolino in una dimensione nuova e renderebbe quasi automatica la conferma di Josè Mourinho e dello stesso Dybala.

Dybala e l’addio alla Roma: lo scenario

In caso contrario, qualora l’obiettivo Champions League non fosse raggiunto, l’attaccante neo campione del mondo avrebbe più di un motivo per cambiare aria già prima dell’estate. E le condizioni contrattuali affinchè questo avvenga non mancano. L’estate scorsa La Joya è stato ingaggiato dal presidente Friedkin a parametro zero e in virtù di questo i suoi agenti avevano preteso che nel contratto venisse inserita una clausola rescissoria che oggi toglie il sonno a molti tifosi giallorossi. Si tratta però di una clausola anomala, che in qualche misura tutela la Roma da eventuali possibili sgradite sorprese.

Andando nello specifico, nel caso in cui all’ex attaccante bianconero arrivino proposte dalla Serie A la dirigenza giallorossa sarebbe in grado di azzerare di fatto la portata della clausola offrendo al giocatore un importante ritocco d’ingaggio che porterebbe Dybala a guadagnare più di 6 milioni a stagione. In caso di offerta dall’estero invece mettendo sul piatto i circa 12 milioni previsti dalla clausola i giallorossi avranno comunque la possibilità di pareggiare l’ingaggio proposto dalle eventuali pretendenti e, a quel punto, sarebbe lo stesso Dybala a dire l’ultima parola sul suo futuro professionale.