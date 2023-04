Maguire in Serie A, arriva il colpo a sorpresa

Un’ipotesi clamorosa nel futuro di Harry Maguire, capitano del Manchester United: così può finire davvero in Serie A

I campionati vanno avanti, con ancora qualche settimana a separare i club da quella che promette di essere un’appassionante sessione di calciomercato estivo.

La Serie A sta vedendo un Napoli schiacciasassi che, al netto dello scivolone col Milan, resta primo e viaggia spedito verso il tricolore della sua storia. Ma intanto una voce, dall’Inghilterra, è destinata a fare molto rumore proprio in Serie A. Da Manchester sponda United, infatti, spunta l’ipotesi di un addio assolutamente inatteso fino a qualche settimana fa. Secondo quanto viene riferito dal ‘Manchester Evening News’, in casa ‘Red Devils’ sarebbe pronto un clamoroso addio. Quello del capitano degli inglesi Harry Maguire, centrale classe 1993 che il manager ten Hag intende mettere sul mercato. L’idea dell’olandese sarebbe quella di svecchiare la squadra, a partire dalla difesa che quest’anno ha fatto acqua da tutte le parti. 37 reti subite, dieci più dell’Arsenal primo e quasi il doppio del Newcastle che, al terzo posto, precede proprio lo United nella classifica di Premier League.

Maguire a Milano: ecco cosa può accadere

La rivoluzione portata avanti da ten Hag, che punterà quindi a giocatori più giovani in ogni reparto compresa la difesa, potrebbe vedere l’inattesa cessione di Maguire da parte del Manchester United.

Arrivato dal Leicester nell’agosto 2019 per la cifra record di 87 milioni, il suo apporto con la maglia dei ‘Red Devils’ non è stato affatto esaltante. Si tratta, comunque, di un nazionale inglese dall’enorme esperienza internazionale: profilo che, un pò a sorpresa, rischia di interessare concretamente alla Serie A. Attenzione in particolar modo all’Inter che in difesa registrerà numerosi cambiamenti, soprattutto tra gli addii. Praticamente ufficiale da mesi la partenza a zero di Skriniar in direzione Parigi, mentre il destino di de Vrij si scriverà nelle prossime settimane. Il difensore olandese, come Skriniar, è in scadenza nel giugno 2023 ma sta trattando il rinnovo: se non dovesse esserci l’accordo tra le parti, allora Marotta dovrebbe correre ai riparti valutando l’approdo di due nuove pedine.

Senza contare che il club di Steven Zhang deve fare pure i conti con la situazione contrattuale di una delle sue gemma: quell’Alessandro Bastoni, scommessa stravinta dai meneghini, che tra poco più di dodici mesi si libererà a zero dal vincolo con la ‘Beneamata’. Ed in questo mare di incertezza che Maguire potrebbe avvicinarsi ai colori nerazzurri: l’ipotesi Serie A, con l’Inter sullo sfondo, è destinata a rimanere lì almeno fino alla prossima estate.