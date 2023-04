Milinkovic-Savic, il sogno si avvera: vicino il trasferimento in una Big italiana

In campionato la Juventus ha ripreso ritmo e ha ancora obiettivi da perseguire anche nelle coppe. Poi spazio al mercato e al futuro del centrocampo: Milinkovic-Savic sogno per il dopo Rabiot

Il risultato finale della stagione attuale della Juventus influirà in modo decisivo anche sulle strategie di calciomercato. Tra le tematiche più calde da affrontare anche quella relativa al contratto in scadenza di Adrien Rabiot, centrocampista francese che sta mettendo in scena la sua miglior annata da quando è a Torino.

Giocare o meno la prossima Champions League potrebbe incidere in maniera importante anche sul destino dell’ex PSG, che ha mercato all’estero ed ha anche potenziali pretese economiche di livello dal punto di vista dell’ingaggio. Un addio a parametro zero di Rabiot spingerebbe inevitabilmente la compagne bianconera a cercare nuovi centrocampisti di alto profilo. Diversi sono i nomi già accostati alla squadra di Allegri, che prima di tutto dovrà provare a chiudere al meglio la stagione. Al netto di quello che sarà il futuro del francese, ci sarebbero già quattro potenziali soluzioni per la Juve. Da Frattesi come profilo italiano a Hjulmand del Lecce, passando per il mercato dei futuri parametri zero, tra cui c’è anche Aouar. Il sogno però resta Sergej Milinkovic-Savic, pilastro della Lazio in scadenza contrattuale nel 2024, e del quale si parla ormai da diverse sessioni.

Calciomercato Juventus, in quattro per il dopo Rabiot: il sogno Milinkovic-Savic

Di recente Milinkovic-Savic ha interrotto il digiuno tornando al gol con una splendida punizione in casa del Monza. Una giocata da cui ripartire in vista di un rush finale che potrebbe essere anche l’ultimo da calciatore della Lazio. Il contratto è in scadenza tra un anno, e senza rinnovo è complesso ipotizzare una permanenza.

Lo stesso serbo è senza dubbio un calciatore che Massimiliano Allegri avrebbe gradito in rosa già negli ultimi anni. Al netto del fatto che non è semplice trattare con Lotito, il club biancoceleste si ritroverà all’ultima spiaggia possibile per provare a monetizzare un addio. La rosea evidenzia come l’ingaggio di Milinkovic sia in linea con le idee della Juventus, e rispetto a quello di Rabiot porterebbe persino ad un potenziale risparmio. Inoltre a Torino ci sarebbero anche importanti compagni di nazionale come Kostic e Vlahovic, anche se nel complesso per realizzare il sogno tra ingaggio e cartellino resterebbe un’operazione onerosa da sostenere. Ad ogni modo il fortissimo centrocampista serbo resta il grande nome e il trasferimento in un’altra big italiana non è del tutto improbabile.