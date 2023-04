Reunion col grande ex: Koulibaly via dopo un anno

Kalidou Koulibaly ha lasciato il Napoli durante il calciomercato della scorsa estate e già rischia di cambiare casa dopo una stagione. Per lui c’è in vista una grande reunion

Non ha bisogno di troppe presentazioni. Trentuno anni, Koulibaly ha militato nel Napoli dal 2014 al 2022 regalando grandi prestazioni e, soprattutto, vedendo la sua valutazione di mercato schizzare. Acquistato dal Genk per 7,75 milioni, il difensore senegalese è stato venduto al Chelsea in luglio per 38 milioni di euro, permettendo a De Laurentiis di fare una notevole plusvalenza.

Col Napoli Koulibaly ha vissuto la permanenza più duratura da quando è diventato un calciatore professionista e i suoi 8 anni in azzurro hanno lasciato indubbiamente il segno nei cuori dei tifosi partenopei. L’esperienza al Chelsea non sta andando così bene, con i londinesi che occupano l’undicesima posizione in Premier League.

Tuchel chiama Koulibaly, può lasciare il Chelsea

Al Chelsea non ha vissuto grandi momenti dopo l’addio di mister Tuchel, così Koulibaly sembra essere finito nella lista della spesa dell’ex allenatore dei blues. Ingaggiato di recente dal Bayern Monaco e con una situazione di spogliatoio non facile, l’allenatore tedesco ha tutta l’intenzione di rifondare la difesa per la prossima stagione. Il difensore senegalese, con 29 partite giocate e 2 gol segnati, non sta certo ripetendo le gesta compiute all’ombra del Vesuvio, pertanto cambiare aria e trasferirsi in Germania potrebbe significare ritrovare nuovi stimoli.

Dopo l’addio di Nagelsmann si erano create delle scissioni molto pericolose e, per questo, il tedesco avrebbe fatto il nome di Kalidou Koulibaly alla dirigenza tedesca. Con un contratto in vigore fino al 2026, l’ex Napoli ha una valutazione che si attesta attorno ai 25 milioni di euro, soldi che il Bayern spenderebbe ben volentieri per un profilo come il nazionale senegalese.

La volontà del ragazzo ovviamente è quella di ritrovare Tuchel, col quale nei primi mesi al Chelsea si è trovato molto bene e ha restituito prestazioni degne di nota. Il Chelsea tuttavia non si priverebbe del difensore con molta facilità e potrebbe richiedere un cospicuo ammontare oppure pretendere una contropartita tecnica da parte dei bavaresi. Il dato di fatto è che l’ex Napoli non sembra molto a suo agio nella difesa dei ‘Blues’. Inoltre gli inglesi non sembrano avere grandi progetti per il futuro e questo di certo non farà la differenza solo per Koulibaly – in questi mesi accostato pure a Inter e Milan – ma anche per eventuali nuovi acquisti.